Ciudadanos deben cumplir con este trámite para acceder a la pensión: un error podría afectar su jubilación

Para quienes buscan acceder a una pensión en Colombia, es fundamental comenzar a revisar con anticipación la información relacionada con su historial laboral y los aportes realizados al sistema pensional.

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Esta verificación adquiere especial importancia a medida que se acerca la edad de jubilación, especialmente entre los 55 y 60 años, ya que permite identificar con tiempo cualquier situación que pueda afectar el reconocimiento de la pensión.

Uno de los aspectos más importantes consiste en comprobar que todas las semanas cotizadas durante la vida laboral se encuentren correctamente registradas. Los trabajadores pueden encontrar situaciones como periodos que no aparecen en el historial, información incompleta o aportes que no fueron reportados adecuadamente por los empleadores.

Cada ciudadano debe verificar su información. Foto: Getty Images

Detectar estas inconsistencias con suficiente anticipación permite solicitar las correcciones correspondientes y evitar inconvenientes cuando llegue el momento de iniciar el trámite de pensión.

Por esta razón, es recomendable que cada trabajador consulte periódicamente su historia laboral y confirme que los periodos trabajados y las cotizaciones realizadas coincidan con su trayectoria laboral. Para hacerlo, debe utilizar los canales oficiales de la entidad que administra su pensión y acceder a su información personal mediante los mecanismos de consulta disponibles.

En caso de encontrar algún error, es importante reunir los documentos que permitan demostrar que los aportes fueron realizados.

Entre estos pueden encontrarse certificaciones laborales, comprobantes de pago, contratos u otros soportes que acrediten la relación laboral y las cotizaciones correspondientes. Con esta documentación, el trabajador podrá solicitar la revisión y corrección de su historial.

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Revisar la historia laboral no debería ser un trámite que se deje para los últimos años antes de la jubilación. Mantener actualizada esta información durante la vida laboral permite tener mayor claridad sobre el cumplimiento de los requisitos y facilita la planificación del retiro.

Además, permite detectar oportunamente posibles problemas que, si se descubren demasiado tarde, podrían retrasar el acceso a la pensión.

Trámite para la pensión. Foto: Creada por Gemini AI

Finalmente, quienes realicen consultas o trámites a través de plataformas digitales deben proteger adecuadamente su información personal.

Es aconsejable utilizar únicamente sitios web y canales oficiales, evitar ingresar datos desde redes públicas o desconocidas, mantener las contraseñas en privado y cerrar la sesión una vez finalizado cualquier trámite.

En definitiva, prepararse para la pensión no debe comenzar únicamente cuando llega la edad de jubilación. Revisar periódicamente las semanas cotizadas, conservar los documentos laborales y corregir a tiempo cualquier inconsistencia son acciones que pueden ayudar a los trabajadores a llegar mejor preparados al momento de solicitar su pensión.