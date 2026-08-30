Declaración de renta del 2026: alístese, estas son las cédulas que deben hacerlo en la primera semana de septiembre

Con la llegada del mes de agosto, miles de colombianos se preparan para cumplir con la obligación de presentar su declaración de renta.
Este trámite consiste en entregar a la autoridad tributaria un reporte de la información financiera del contribuyente, ya sea persona natural o empresa, con el propósito de determinar si existe una obligación de pagar impuesto de acuerdo con su situación económica.
El calendario establecido para la presentación de la declaración de renta y el posible pago del impuesto comenzó el pasado 12 de agosto.
No obstante, debido a las modificaciones realizadas por el Gobierno tras la emergencia ocasionada por el terremoto registrado recientemente, algunas fechas del cronograma fueron ajustadas para determinados contribuyentes.
Por esta razón, a continuación le contamos cuáles son los números de cédula que deberán presentar la declaración de renta durante la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.
Declaración de renta: fechas y cédulas que deben declarar del 31 de agosto al 4 de septiembre
|25-26
|31 de agosto
|27-28
|1 de septiembre
|29-30
|2 de septiembre
|31-32
|3 de septiembre
|33-34
|4 de septiembre
Es importante recordar que estar obligado a presentar la declaración de renta no significa necesariamente que el contribuyente deba pagar impuesto.
Después de revisar la información relacionada con ingresos, bienes, deudas y movimientos financieros, la Dian puede determinar que el valor a pagar sea cero o incluso que exista un saldo a favor.
De acuerdo con los criterios establecidos, una persona debe presentar declaración de renta si cumple alguno de los siguientes requisitos:
- Que sus ingresos totales durante el año gravable sean iguales o superiores a $69.718.600.
- Que los consumos realizados con tarjetas de crédito sean iguales o superiores a $69.718.600.
- Que el valor acumulado de compras y consumos durante el año alcance o supere los $69.718.600.
- Que las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas sean iguales o superiores a $69.718.600.
- Que el patrimonio bruto al cierre del año gravable 2025 sea igual o superior a $224.095.500.
Se recomienda revisar con anticipación las fechas asignadas según los últimos dígitos de la cédula para evitar sanciones por presentar la declaración fuera del plazo establecido.