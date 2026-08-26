Asofondos revisará implementación de la reforma pensional tras fallo de la Corte Constitucional

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) informó que revisará los aspectos operativos relacionados con la implementación de la reforma pensional, luego de la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024.

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El gremio señaló que está a la espera del contenido detallado del fallo para definir las acciones que deberán adelantarse en los próximos meses y coordinar los ajustes con las instituciones que participarán en el nuevo esquema, entre ellas Colpensiones y el Banco de la República.

Asofondos revisará la implementación de la reforma. Foto: Getty Images

“Mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos para la entrada en vigor de la reforma pensional”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

La Corte Constitucional avaló la mayoría de los artículos de la Ley 2381 de 2024, pero devolvió nueve artículos y una proposición adicional a la Cámara de Representantes para que se corrijan posibles vicios de trámite en un plazo de 30 días hábiles.

Frente a este proceso, Asofondos indicó que acompañará las discusiones que se adelanten en el Congreso y aportará información técnica para el análisis de las disposiciones pendientes.

El gremio manifestó que los fondos privados continuarán participando en la transición hacia el nuevo sistema y que deberán retomar los planes de implementación que habían avanzado antes de la suspensión de la ley.

Entre las tareas previstas se encuentran la identificación de las poblaciones cobijadas por el régimen de transición en las bases de datos de las entidades involucradas, la evaluación de los desarrollos realizados previamente, el ajuste de procesos operativos y la revisión de los modelos de atención a los afiliados.

“Seguimos y seguiremos al lado de los más de 20 millones de afiliados que nos confían su ahorro”, aseguró Velasco.

Andrés Velasco presidente de Asofondos Foto: CORTESÍA ASOFONDOS

Asofondos también indicó que continuará acompañando las discusiones sobre el futuro del sistema pensional y reiteró su posición sobre los efectos que, según el gremio, tendrá la reforma en materia de ahorro, elección del sistema y sostenibilidad financiera para las próximas generaciones.

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“Continuaremos aportando nuestra experiencia y capacidad técnica para que los colombianos tengan mejores condiciones de protección en la vejez”, señaló la organización.

La entidad agregó que continuará trabajando con los actores del sistema para avanzar en la puesta en marcha de los cambios definidos por la ley, una vez se surtan los trámites pendientes.