Industria del plástico crece 4,9 % ante mayor consumo de productos para el hogar

El consumo relacionado con el hogar mantiene una dinámica positiva en Colombia durante 2026. De acuerdo con el Dane, durante el primer trimestre del año el gasto de los hogares en muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria de la vivienda creció 4,9 % en términos reales frente al mismo periodo de 2025.

Esta tendencia también se reflejó en el comercio. En enero de 2026, las ventas reales de electrodomésticos y muebles para el hogar aumentaron 15,6 %, mientras que las de artículos y utensilios de uso doméstico crecieron 13,4 % frente a enero del año anterior.

En este contexto, Colplast reporta una expansión de su capacidad productiva. La compañía comenzó actividades con 30 referencias, 10 moldes, dos máquinas inyectoras y un equipo de 10 personas. Actualmente cuenta con más de 1.500 referencias, más de 300 moldes, un taller de desarrollo propio y una planta de 11.000 metros cuadrados, con más de 410 colaboradores y 34 inyectoras.

“Durante estos 25 años hemos aprendido que la innovación no consiste únicamente en desarrollar nuevos productos, sino en entender cómo evolucionan las necesidades de nuestros clientes y responder a ellas con soluciones cada vez más funcionales, durables y responsables. Esta visión nos ha permitido ampliar nuestro portafolio, fortalecer nuestras capacidades productivas y avanzar en procesos que incorporan materiales reciclados y tecnologías más eficientes”, aseguró Gabriel Jaime Cadavid, gerente general de Colplast.

La compañía reportó ventas por $119.000 millones en 2025 y proyecta cerrar 2026 con $130.000 millones. Además, su canal digital registró un crecimiento de 373 % en facturación entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

En materia de sostenibilidad, Colplast señala que el 50 % de su portafolio se produce con material reciclado y que más del 20 % de su producción total utiliza materia prima posconsumo. Su planta cuenta además con 2.437 paneles solares, que aportan 11 % de autonomía energética, y un circuito cerrado de agua para filtrar y reutilizar el recurso en el proceso productivo.