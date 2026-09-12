Turismo sostenible en Magdalena: ¿De qué se trata la nueva apuesta basada en los artesanos y emprendedores de la región?

La Gobernación del Magdalena prepara una jornada con la que busca poner sobre la mesa una pregunta que puede resultar clave para los emprendedores del departamento: ¿cómo convertir las riquezas naturales y culturales del territorio en oportunidades de negocio sin ponerlas en riesgo?
La respuesta estará en una iniciativa enfocada en negocios verdes, artesanías y turismo sostenible, sectores que la administración departamental busca fortalecer como alternativas para generar ingresos y, al mismo tiempo, preservar las tradiciones y los recursos naturales del Magdalena.
La jornada, denominada ‘Negocios Verdes: Artesanías y Turismo Sostenible, orientación y oportunidades a través del RUAC’, será liderada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina de Turismo Departamental, y estará dirigida a artesanos, emprendedores y actores vinculados al sector turístico.
El encuentro se realizará este lunes 14 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde, en el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena. Allí, los participantes podrán conocer las oportunidades relacionadas con el RUAC, además de recibir orientación sobre negocios verdes, sostenibilidad ambiental y prácticas de turismo responsable.
Pero el interés de la jornada va más allá de una capacitación. La intención es que quienes ya tienen iniciativas relacionadas con las artesanías y el turismo puedan encontrar herramientas para mejorar sus procesos, proyectar sus negocios y acceder a escenarios que aumenten su visibilidad.
La apuesta también tiene un componente ambiental. La Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de la Gobernación se sumará al espacio para fortalecer la relación entre desarrollo económico y conservación de los recursos naturales.
Y ahí aparece uno de los puntos centrales de la iniciativa; se pretende que el crecimiento de las comunidades no tenga que darse a costa de las riquezas que hacen atractivo al departamento.
Para sacar adelante la jornada también se contará con el respaldo de Corpamag y Artesanías de Colombia, entidades que participarán en la articulación de este espacio de formación y en el fortalecimiento de las capacidades de artesanos y emprendedores.
La Gobernación del Magdalena señala que esta alianza busca unir la conservación del patrimonio natural y cultural con la generación de oportunidades sostenibles.
Así, la administración de la gobernadora Margarita Guerra busca que el turismo sostenible, las artesanías y los negocios verdes dejen de verse únicamente como actividades complementarias y se conviertan en herramientas para generar oportunidades y transformar las comunidades.
¿Qué tan lejos podrán llegar esos emprendimientos cuando tengan acceso a nuevas herramientas, orientación y escenarios para mostrar lo que están haciendo?