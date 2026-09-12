Turismo sostenible en Magdalena: ¿De qué se trata la nueva apuesta basada en los artesanos y emprendedores de la región?

La Gobernación del Magdalena prepara una jornada con la que busca poner sobre la mesa una pregunta que puede resultar clave para los emprendedores del departamento: ¿cómo convertir las riquezas naturales y culturales del territorio en oportunidades de negocio sin ponerlas en riesgo?

Esta es la historia de 50 artesanas colombianas que llevarán su tejido hasta las tiendas D1

La respuesta estará en una iniciativa enfocada en negocios verdes, artesanías y turismo sostenible, sectores que la administración departamental busca fortalecer como alternativas para generar ingresos y, al mismo tiempo, preservar las tradiciones y los recursos naturales del Magdalena.

La jornada, denominada ‘Negocios Verdes: Artesanías y Turismo Sostenible, orientación y oportunidades a través del RUAC’, será liderada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina de Turismo Departamental, y estará dirigida a artesanos, emprendedores y actores vinculados al sector turístico.

El encuentro se realizará este lunes 14 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde, en el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena. Allí, los participantes podrán conocer las oportunidades relacionadas con el RUAC, además de recibir orientación sobre negocios verdes, sostenibilidad ambiental y prácticas de turismo responsable.

Pero el interés de la jornada va más allá de una capacitación. La intención es que quienes ya tienen iniciativas relacionadas con las artesanías y el turismo puedan encontrar herramientas para mejorar sus procesos, proyectar sus negocios y acceder a escenarios que aumenten su visibilidad.

La apuesta también tiene un componente ambiental. La Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de la Gobernación se sumará al espacio para fortalecer la relación entre desarrollo económico y conservación de los recursos naturales.

Invitación al evento 'Negocios VERDES' Foto: Gobernación de Magdalena

Y ahí aparece uno de los puntos centrales de la iniciativa; se pretende que el crecimiento de las comunidades no tenga que darse a costa de las riquezas que hacen atractivo al departamento.

Para sacar adelante la jornada también se contará con el respaldo de Corpamag y Artesanías de Colombia, entidades que participarán en la articulación de este espacio de formación y en el fortalecimiento de las capacidades de artesanos y emprendedores.

La Gobernación del Magdalena señala que esta alianza busca unir la conservación del patrimonio natural y cultural con la generación de oportunidades sostenibles.

Así, la administración de la gobernadora Margarita Guerra busca que el turismo sostenible, las artesanías y los negocios verdes dejen de verse únicamente como actividades complementarias y se conviertan en herramientas para generar oportunidades y transformar las comunidades.

¿Qué tan lejos podrán llegar esos emprendimientos cuando tengan acceso a nuevas herramientas, orientación y escenarios para mostrar lo que están haciendo?