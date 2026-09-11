La contaminación invisible que llega al océano a través de los ríos: científicos advierten que el fenómeno podría intensificarse

La contaminación por plásticos crece rápidamente y se convirtió en un problema ambiental de gran magnitud y difícil reversión. Actualmente, se pueden encontrar partículas de microplásticos en casi todos los ecosistemas, desde los suelos de las montañas hasta las aguas de los lagos y las profundidades de los océanos. Pero, ¿qué cantidad de esta contaminación llega al mar a través de los ríos?

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Un estudio de la Universidad de Pekín estimó que los ríos de todo el mundo transportaron alrededor de 263.000 toneladas métricas de microplásticos a los océanos durante 2022. Según la investigación, publicada en Science, el 96 % de esta cantidad provino de ríos ubicados en países en desarrollo. El sudeste y el este de Asia aportaron más de la mitad del total.

El impacto de los grandes ríos

Los resultados, obtenidos a partir de modelos, advierten además que la contaminación por plásticos podría intensificarse a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más frecuentes e intensos.

Los científicos explican que el uso de plásticos, la deficiente gestión de los residuos y el desarrollo humano como los principales factores que explican las diferencias geográficas en las concentraciones de microplásticos Foto: DW

La investigación propone un nuevo marco para obtener estimaciones más precisas y de mayor resolución sobre las concentraciones de microplásticos —partículas sólidas de cinco milímetros o menos— y su transporte desde los ríos hacia los océanos.

El análisis señala que una pequeña cantidad de grandes ríos concentra buena parte del aporte mundial. Entre ellos se destaca el Yangtsé, en China, identificado como la mayor fuente individual de microplásticos transportados hacia el océano.

Los científicos explican que el uso de plásticos, la deficiente gestión de los residuos y el desarrollo humano son los principales factores que explican las diferencias geográficas en las concentraciones de microplásticos. A su vez, las condiciones meteorológicas y las variaciones estacionales influyen en las fluctuaciones de corto plazo.

Estos fenómenos generan picos de contaminación de corta duración. Foto: Getty Images

Las lluvias extremas pueden agravar la contaminación

Los resultados muestran que los episodios de lluvias extremas pueden incrementar considerablemente la cantidad de microplásticos que llega a los ríos. Estos fenómenos generan picos de contaminación de corta duración, pero con concentraciones muy elevadas, tanto en los cursos de agua como en los ecosistemas marinos.

El impacto es especialmente significativo en regiones donde existe un elevado consumo de plástico y una gestión deficiente de los residuos.

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La investigación presenta un conjunto de datos diarios, a escala global, sobre las concentraciones y el transporte de microplásticos en los ríos. De acuerdo con los autores, estos resultados indican que los ríos vierten al océano una cantidad de microplásticos “mucho mayor de lo que sugieren la mayoría de las estimaciones anteriores”.

Los científicos advierten además que, si no se reduce con mayor firmeza la producción de plásticos desde su origen y no se mejora rápidamente la gestión de los residuos, las lluvias extremas —cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático— continuarán amplificando el vertido intermitente de microplásticos desde los ríos hacia el océano. Esto podría agravar aún más la contaminación de los ecosistemas marinos.

*Con información de DW.