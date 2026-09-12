¿Qué tiene que ver el Festival Cordillera con el Chocó? La inesperada conexión que pocos conocen

La música y la sostenibilidad volverán a encontrarse en el Festival Cordillera 2026. En esta edición, el evento adquirirá 2.800 créditos de carbono con el propósito de compensar parte de las emisiones generadas durante su realización y respaldar un proyecto de conservación ubicado en uno de los territorios con mayor biodiversidad de Colombia.

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La iniciativa es resultado de una alianza entre Klik, Biofix y Páramo Impacta, que por segunda ocasión trabajan conjuntamente alrededor del festival. Los créditos estarán vinculados al proyecto DELFINES CUPICA REDD+, ubicado en el Chocó Biogeográfico, donde se protegen más de 113.000 hectáreas en los municipios de Bahía Solano y Juradó.

De ese territorio, 100.757 hectáreas corresponden a bosque húmedo tropical conservado, localizado en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios Los Delfines y Cupica. Allí, más de 4.600 personas hacen parte de las comunidades relacionadas con la conservación de estos ecosistemas.

El propósito de la alianza, sin embargo, no se limita a compensar las emisiones producidas por un evento masivo. Los recursos asociados al proyecto también han permitido financiar iniciativas determinadas por las propias comunidades. Entre 2020 y 2024 se ejecutaron 40 proyectos de inversión, entre ellos sistemas de purificación de agua, acueductos rurales, sedes comunitarias, reforestación y restauración de manglares.

Festival Cordillera. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

De acuerdo con Biofix, estas acciones han permitido sembrar más de 45.200 árboles, además de fortalecer actividades productivas relacionadas con el arroz, la vainilla y la pesca artesanal.

El proyecto cuenta con certificación bajo BioCarbon Standard, programa reconocido como elegible bajo los Core Carbon Principles del Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).

Pero la apuesta ambiental del Festival Cordillera también estará relacionada con la energía. Klik participará como aliado estratégico con una campaña pedagógica dirigida a los asistentes, enfocada en explicar cómo las decisiones cotidianas sobre el consumo energético pueden contribuir a enfrentar los desafíos ambientales del país.

Uno de los puntos centrales será la relación entre agua, ecosistemas y generación de energía, especialmente en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Según información de Klik, la participación de la generación hídrica en el aporte energético del país habría pasado del 80 % al 60 % en este contexto.

La compañía busca que los asistentes comprendan que la energía no aparece de manera aislada y que su generación depende, entre otros factores, del estado de los ecosistemas y la disponibilidad de recursos naturales.

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Para Páramo Impacta, la alianza representa además una oportunidad para utilizar la cultura y el entretenimiento como espacios desde los cuales se pueden impulsar acciones ambientales concretas.

Así, el Festival Cordillera 2026 busca que las emisiones asociadas a un evento que reúne a miles de personas puedan convertirse también en una oportunidad para respaldar la conservación de ecosistemas y proyectos desarrollados por comunidades locales.

La apuesta de las tres organizaciones es que la sostenibilidad no se quede únicamente en el discurso del festival, sino que se traduzca en acciones que tengan efectos más allá de los escenarios y contribuyan a proteger algunos de los territorios naturales más importantes del país.