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Cómo debe usar el agua de arroz para que sus orquídeas tengan una floración abundante y resistente

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar sus plantas sin depender exclusivamente de fertilizantes comerciales.

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Redacción Sostenible
11 de septiembre de 2026 a las 2:54 p. m.
Aunque sean naturales, los abonos caseros también deben utilizarse con moderación.
Aunque sean naturales, los abonos caseros también deben utilizarse con moderación. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Las plantas no solo embellecen los espacios. También contribuyen a mejorar la calidad del aire, generan una sensación de bienestar y ayudan a que jardines, balcones y huertas se mantengan saludables por más tiempo. Sin embargo, para que crezcan fuertes no basta con regarlas: también necesitan nutrientes que el suelo va perdiendo con el paso del tiempo.

Además de decorar los espacios, las plantas aportan beneficios para el bienestar dentro del hogar.
La planta que purifica el aire y absorbe las malas energías en el hogar: así debe cuidarse para que crezca sana

Ahí es donde el abono cobra importancia. Ya sea orgánico o mineral, aporta elementos esenciales que pueden marcar la diferencia entre una planta con hojas amarillas y un ejemplar vigoroso, con raíces más fuertes y una floración abundante.

Entre los nutrientes más importantes se encuentran el nitrógeno, el fósforo y el potasio (NPK), fundamentales para el desarrollo de hojas, raíces y flores. En las plantas cultivadas en macetas este aporte resulta aún más necesario, ya que la tierra tiene un espacio limitado y no se renueva de forma natural.

En ese contexto, los abonos caseros han ganado popularidad porque permiten aprovechar residuos orgánicos del hogar para enriquecer el suelo de una manera sencilla y ecológica.

El agua de arroz como fertilizante natural

Uno de los remedios caseros más conocidos es el agua de arroz. Según el portal especializado The Spruce, este líquido puede beneficiar a las plantas cuando se utiliza en la cantidad adecuada, ya que contiene almidón, nutrientes y microorganismos que favorecen un crecimiento más saludable.

Interior of domestic room. Potted plants with watering can at home.
El truco del agua de arroz para cuidar las plantas sin gastar de más. Foto: Getty Images

Además de aportar nitrógeno, fósforo y potasio, también puede estimular la actividad de bacterias y hongos beneficiosos presentes en el suelo, convirtiéndose en una alternativa sostenible para el cuidado de plantas ornamentales y huertas.

Puede elaborarse con cualquier arroz blanco sin condimentos. Existen tres formas de prepararla.

  • Agua de arroz fermentada: deje fermentar arroz cocido con agua destilada durante una o dos semanas. Luego cuélela y dilúyala mezclando una parte de agua de arroz por dos partes de agua antes de aplicarla.
  • Agua de arroz hervida: hierva media taza de arroz en dos tazas de agua, sin sal, hasta que el líquido se vuelva turbio. Después cuélelo, déjelo enfriar y utilícelo para el riego.
El agua de arroz puede contrarrestar la diarrea.
El agua de arroz puede convertirse en un aliado para el cuidado de las plantas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuándo usarla y cuándo evitarla

Aunque puede ser un buen complemento para el cuidado de las plantas, su uso excesivo puede provocar la aparición de bacterias y moho, endurecer el suelo e incluso atraer insectos. Por eso, la recomendación es aplicarla como máximo una vez al mes.

Este fertilizante casero suele ser especialmente útil para plantas de interior como suculentas, cintas, orquídeas y helechos, además de cultivos como tomates, pimientos, col y berenjena, que podrían favorecer su crecimiento y producción.

En cambio, no se aconseja utilizarla en sistemas hidropónicos, ya que el almidón que contiene puede estimular el crecimiento de bacterias y hongos no deseados.