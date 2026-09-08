La planta que purifica el aire y absorbe las malas energías en el hogar: así debe cuidarse para que crezca sana

Cuidar las plantas va mucho más allá de regarlas de vez en cuando. Aunque parezca una tarea sencilla, darles los cuidados adecuados permite que crezcan sanas, duren más tiempo y eviten problemas que puedan afectar su desarrollo. Por eso, la jardinería se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas, tanto por el toque decorativo que aporta al hogar como por los beneficios que ofrece para el bienestar.

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Uno de los más conocidos es su capacidad para contribuir a un ambiente más saludable. Algunas especies ayudan a filtrar ciertos compuestos presentes en el aire, lo que puede favorecer el descanso, la concentración y la sensación de bienestar.

Según el portal especializado Verdecora, las plantas purificadoras no solo ayudan a reducir algunos contaminantes que pueden desprenderse de muebles, textiles o aparatos electrónicos, sino que también aumentan la humedad ambiental, algo especialmente útil cuando el aire está seco. Además, contribuyen a crear espacios más relajantes y confortables.

La sansevieria, una aliada para purificar el aire

Entre las especies más recomendadas está la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra. Se ha ganado un lugar entre las plantas favoritas para la habitación gracias a su capacidad para liberar oxígeno durante la noche y ayudar a filtrar algunas sustancias presentes en el ambiente.

Se deben cuidar las plantas correctamente permite que vivan más tiempo y crezcan saludables. Foto: Getty Images/iStockphoto

A esto se suma otra de sus grandes ventajas: es una planta muy resistente y requiere pocos cuidados, por lo que resulta ideal para quienes buscan una opción fácil de mantener.

Cómo cuidar la lengua de suegra para que crezca sana

La sansevieria destaca por ser una planta de bajo mantenimiento, pero algunos cuidados básicos pueden marcar la diferencia en su crecimiento.

El riego debe hacerse únicamente cuando el sustrato esté completamente seco, dado que el exceso de agua es una de las principales causas de daño en sus raíces. También conviene retirar el agua que quede acumulada en el plato o la maceta para evitar problemas de humedad.

Otro aspecto importante es el sustrato. Lo más recomendable es utilizar una mezcla con buen drenaje, como la que se emplea para cactus y suculentas, ya que facilita la salida del agua y reduce el riesgo de pudrición.

Un mantenimiento adecuado ayuda a prevenir problemas que puedan afectar su desarrollo. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a la ubicación, la lengua de suegra se adapta muy bien a interiores con abundante luz indirecta. También puede mantenerse en exteriores de climas templados, siempre que permanezca en semisombra y protegida de los fuertes fríos.

Su rango de temperatura ideal se encuentra entre los 13 y los 24 grados Celsius, condiciones que favorecen su desarrollo y ayudan a mantener su característico follaje firme y saludable.