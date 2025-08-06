Feng Shui: Este es el mejor momento del día para ventilar su hogar y atraer energía positiva

Cuando se habla de conseguir purificar el hogar, una creencia que siempre sale a la vista es la del Feng Shui, una filosofía ancestral que tiene como objetivo lograr un equilibrio energético de los espacios, además, aporta consejos sobre las prácticas que no hay que hacer, objetos que no hay que colocar o cómo realizar ciertas acciones para atraer abundancia y bloquear el paso de energías negativas.

En esta ocasión, el Feng Shui revela cuál es el momento perfecto del día para ventilar la casa y atraer energías positivas.

Para el Feng Shui, el hogar es un lugar fundamental cuando se trata de la absorción del “chi”. | Foto: Getty Images

Para el Feng Shui, el hogar es un lugar fundamental cuando se trata de la absorción del “chi”, buenas vibras y todo lo relacionado con lo energético. Esta filosofía explicó que así como existen instalaciones del hogar que son óptimas para atraer abundancia, hay otras que absorben lo negativo.

También existen objetos que pueden llegar a ser perjudiciales para estos aspectos energéticos y otros que son ideales que pueden funcionar como un imán del entorno. El Feng Shui también menciona que se debe tener en cuenta el sector donde se colocan estos artefactos, ya que, aunque se tenga alguno que emane buena energía, si se pone en un área que la rechaza, afectará al ambiente de manera drástica.

Según el Feng Shui, este es el momento ideal para ventilar el hogar y atraer buenas energías

En este orden de ideas, el arquitecto Kike Clavería explicó que el momento ideal para ventilar el hogar es por la mañana, temprano si se puede, abriendo puertas y ventanas para que el aire circule libremente.

Este experto indicó que esta acción genera un cambio inmediato en el hogar, ya que el aire estancado puede crear una atmósfera pesada.

“Esta sencilla acción genera un cambio notable, ya que el aire estancado puede crear una atmósfera pesada que favorece bloqueos emocionales, cansancio y dificulta la toma de decisiones", señaló Clavería.

Por último, este profesional aseguró que un hogar bien ventilado puede impulsar la creatividad.