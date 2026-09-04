Cómo trasplantar una orquídea sin dañar sus raíces: el método correcto para favorecer su crecimiento y mantenerla saludable

Las orquídeas son unas de las plantas más apreciadas para decorar interiores debido a la belleza y duración de sus flores. Aunque pueden permanecer durante varios años, requieren cuidados adecuados, como una correcta iluminación, riego y renovación periódica del sustrato para favorecer su crecimiento y conservar sus raíces saludables.

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El trasplante es una tarea necesaria cuando la maceta o el sustrato ya no ofrecen las condiciones adecuadas para la planta. Aunque puede parecer un procedimiento complicado, realizarlo con cuidado y evitar movimientos bruscos permite reducir el riesgo de dañar las raíces y afectar la salud de la orquídea.

Es importante tener en cuenta que el trasplante suele ser necesario cuando el sustrato comienza a descomponerse, retiene demasiada humedad o las raíces presentan signos de deterioro. También debería realizarlo cuando las raíces han ocupado demasiado espacio o la maceta no ofrece un drenaje adecuado.

El trasplante es una tarea necesaria cuando la maceta o el sustrato ya no ofrecen las condiciones adecuadas para la planta. Foto: Getty Images

¿Cómo trasplantar una orquídea?

De acuerdo con la creadora de contenido del canal Plantitis Crónica, el mejor momento para realizar el trasplante de una orquídea es durante el verano. Además, cuando se trata del primer trasplante, recomiendan retirar cuidadosamente todo el sustrato con el que viene la planta, así como el corcho que suele acompañarla inicialmente, con el fin de que la orquídea no se pudra.

Luego, según las recomendaciones, lo mejor es elegir una maceta que permita acomodar las raíces sin que queden demasiado ajustadas ni excesivamente holgadas. Además, es importante que cuente con suficientes orificios para garantizar un buen drenaje del agua. Las macetas transparentes son una buena opción, ya que permiten observar el estado de las raíces y comprobar el nivel de humedad del sustrato.

Una vez elegida la maceta, se puede reutilizar el mismo sustrato siempre que la orquídea esté sana. Si presenta algún problema, lo más recomendable es utilizar uno nuevo, que generalmente está compuesto por corteza de pino. Con ayuda de un palo, se puede acomodar cuidadosamente el sustrato alrededor de las raíces hasta que la planta quede firme y bien sujeta, sin compactarlo en exceso.

Finalmente, según la recomendación de la creadora de contenido, lo más adecuado es cortar las varas florales para que la planta pueda concentrar su energía en el desarrollo de las raíces y las hojas.