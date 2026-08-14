Cómo lograr que una orquídea vuelva a sacar flores: el truco natural para que florezca de nuevo

Las orquídeas se caracterizan por su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, pero necesitan cuidados específicos para mantenerse saludables y volver a florecer. Cuando una planta pierde sus flores, no significa necesariamente que haya muerto o que no pueda recuperarse.
En muchos casos, la ausencia de floración forma parte de su ciclo natural, aunque también puede estar relacionada con factores como una iluminación inadecuada, exceso de agua, cambios de temperatura o falta de nutrientes.
Para favorecer una nueva floración, debe prestar atención al estado general de la planta y, especialmente, de sus raíces. Las partes sanas suelen presentar una apariencia firme, mientras que las raíces podridas pueden verse oscuras, blandas y deterioradas. Por eso, un truco podría mejorar las condiciones para producir nuevas flores.
La creadora del perfil de TikTok @enabrilhojasmil, dedicado a la jardinería y al cuidado de plantas de interior, destaca que la iluminación es uno de los factores más importantes para estimular una nueva floración en las orquídeas.
Según su experiencia, estas plantas deben ubicarse cerca de una ventana donde reciban abundante luz natural, aunque es relevante protegerlas de la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente en los meses de verano.
@enabrilhojasmil ¿Cómo hacer que tu orquídea vuelva a florecer? Si has visto el vídeo hasta el final sabrás que la primera sugerencia…siempre se puede hacer pero…¡no es necesario! De verdad, no es difícil que vuelvan a florecer, las mías lo hacen año tras año, sólo necesitas lo siguiente: 🌱 MUCHA LUZ. Yo las tengo pegadas a la ventana con orientación este. Así que sí, les da sol directo de mañana. Sólo las retiro en verano, cuando el sol pega muy fuerte y hace mucho calor. Si tienes una cortina fina también vale para protegerles de ese sol. En cualquier caso, QUE VEAN CIELO. Si las tienes en la mesita del hall vivirán, pero que vuelvan a sacar flor ya será más difícil. 🌱 CAMBIOS DE TEMPERATURA. A veces tienen mucha luz y ni con eso. Suele ser porque están a una temperatura demasiado constante y claro, así no espabilan. Si vives en un clima templado y puedes tenerlas fuera estás de suerte: sin hacer nada florecerán. Si no, cerca de la ventana con suerte “sentirán” el frío nocturno en invierno. En mi caso eso provoca que estén a 15-16 grados y por arte de magia allá por octubre-noviembre empiezan a aparecer las varas. ¡Y eso es todo! ¿Qué plan te gusta más? ¿Tirar o cuidar? ¿Quieres más vídeos sobre orquídeas? ¡Déjamelo en comentarios! #orquideas #orquidea #orquideaphalaenopsis #plantasconflores #orquideasbonitas #plantasdecorativas #plantasbonitas #decorarconplantas #plantastiktok #plantasconflores ♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup
Otro aspecto que considera fundamental son los cambios de temperatura entre el día y la noche. La especialista explica que un ligero descenso térmico puede generar en la planta el estímulo necesario para iniciar nuevamente su proceso de floración, al recrear condiciones similares a las de su hábitat natural. Como referencia, señala que durante el invierno mantiene sus orquídeas alrededor de los 23 grados Celsius durante el día y 16 grados durante la noche.
De esta manera, el método se basa principalmente en proporcionar a la planta condiciones ambientales adecuadas, sin recurrir necesariamente a fertilizantes agresivos o podas que no sean indispensables.
La recomendación de permitir que la orquídea tenga una buena conexión con la luz exterior resume su propuesta: colocarla en un espacio donde pueda recibir suficiente claridad natural y mantener un ambiente favorable para que recupere su ciclo de crecimiento y produzca nuevas flores.
Por su parte, expertos recomiendan regarla cada diez días con esta misma mezcla. Además, al cabo de tres semanas ya es posible observar la aparición de numerosas raíces nuevas. Antes de cumplir dos meses de tratamiento, la orquídea puede presentar hojas de un verde más intenso, raíces fortalecidas y el desarrollo de nuevos brotes florales.