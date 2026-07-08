Guía práctica para el cuidado de orquídeas: el secreto para tener hojas brillantes y raíces fuertes

Las plantas se han convertido en uno de los elementos decorativos favoritos dentro del hogar. Además de aportar color, frescura y un ambiente acogedor, también pueden influir positivamente en el bienestar de las personas. De acuerdo con SaludOnNet, diversas investigaciones científicas han demostrado que tener plantas en casa contribuye a mejorar el estado de ánimo y favorece la salud emocional.

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Estudios publicados entre 2015 y 2019 concluyeron que la presencia de vegetación en los espacios interiores ayuda a reducir los niveles de estrés, transmite una mayor sensación de calma y relajación, y aumenta la felicidad y la satisfacción con el entorno.

A estos beneficios se suma el efecto que tiene el cuidado de las plantas en la vida diaria. Dedicar tiempo a regarlas y mantenerlas saludables fortalece el vínculo con la naturaleza, fomenta la empatía hacia otros seres vivos y genera una mayor sensación de bienestar y control.

Entre las especies más apreciadas para decorar los hogares se encuentran las orquídeas, reconocidas por su elegancia y la belleza de sus flores. Sin embargo, para conservarlas en buen estado y lograr que vuelvan a florecer, es fundamental brindarles los cuidados adecuados.

El cultivo de las orquídeas requiere de diversos cuidados a tener en cuenta. Foto: Getty Images

Según Caulé, el mantenimiento de las orquídeas depende más de observar las necesidades de la planta que de seguir un calendario estricto. Para saber cuándo necesitan agua, conviene revisar el color de las raíces: si están verdes, la hidratación es suficiente; si adquieren un tono plateado o gris, es momento de regarlas. También es útil comprobar el peso de la maceta y la humedad del sustrato, teniendo en cuenta que en los climas cálidos el riego suele ser más frecuente.

Una vez termina la floración, la orquídea entra en un periodo de reposo, lo que no significa que la planta esté muriendo. Si la vara floral permanece verde, aún puede producir nuevas flores; en cambio, si está completamente seca, lo más recomendable es cortarla desde la base.

Las orquídeas requieren de cuidados especialespara mantenerse lindas y florecidas. Foto: Getty Images

Para estimular ese proceso, se aconseja ubicar la orquídea en un lugar con abundante luz indirecta, aprovechar los cambios de temperatura entre el día y la noche cuando sea posible y utilizar fertilizantes específicos para esta especie. Estos productos aportan los nutrientes necesarios para favorecer el desarrollo de nuevas flores sin comprometer la salud de la planta.

Una fertilización adecuada también ayuda a fortalecer las defensas naturales de la planta, haciéndola menos vulnerable al ataque de plagas y enfermedades. Lo recomendable es aplicar fertilizantes formulados para esta especie, siguiendo siempre la dosis indicada por el fabricante, ya sea sobre las raíces o las hojas.