La antigua técnica japonesa que permite producir madera de alta calidad sin necesidad de talar árboles

Cuando se habla de la tala indiscriminada de árboles, es inevitable pensar en el impacto que esta práctica tiene sobre el medio ambiente y la biodiversidad. Su consecuencia más grave es la deforestación, un problema que amenaza los ecosistemas y acelera el deterioro ambiental a nivel mundial.

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De acuerdo con la WWF (World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza), la deforestación tiene severas consecuencias ambientales. Entre ellas se encuentran la pérdida de biodiversidad por la destrucción de los hábitats de numerosas especies, la aceleración del cambio climático debido a la liberación del carbono almacenado en los árboles y la alteración del ciclo del agua, lo que incrementa el riesgo de sequías, inundaciones y la disminución de recursos hídricos esenciales para las personas y los ecosistemas.

Frente a este panorama, existen técnicas que ofrecen alternativas más sostenibles para la producción de madera. Una de ellas es el método daisugi, una antigua práctica de silvicultura desarrollada en Japón hace más de 700 años que permite obtener madera de alta calidad sin necesidad de talar el árbol original.

Según lo reseñado por diversos medios internacionales, esta técnica consiste en podar cuidadosamente la parte superior del árbol en lugar de cortar su tronco. De esta forma, brotan varios tallos rectos que crecen durante años y posteriormente son cosechados, mientras el árbol continúa vivo y sigue produciendo nueva madera.

Esta técnica consiste en podar la parte superior del árbol para estimular el crecimiento de nuevos troncos rectos. Foto: Getty Images

El método surgió en la región de Kitayama, en Japón, como respuesta a la escasez de árboles jóvenes y de terrenos aptos para el cultivo forestal. Además de reducir la necesidad de nuevas plantaciones, permitió obtener madera de mayor calidad y acelerar los ciclos de producción para abastecer la creciente demanda de la arquitectura sukiya-zukuri durante el siglo XIV.

El proceso comienza cuando una criptomeria japonesa alcanza entre seis y siete metros de altura. En ese momento se poda la parte superior del tronco, dejando una base desde la que nacen nuevos brotes verticales. Estos se podan de manera periódica para favorecer su crecimiento recto y uniforme hasta convertirse en troncos aptos para la construcción, los cuales pueden cosecharse aproximadamente diez años después.

Gracias a este sistema, es posible obtener madera de excelente calidad sin talar por completo el árbol, lo que contribuye a disminuir la presión sobre los bosques y, en consecuencia, a reducir la deforestación.

Aunque con el paso del tiempo la demanda de este tipo de madera disminuyó, el daisugi ha perdurado como una práctica ornamental en jardines japoneses y continúa siendo un ejemplo del ingenio forestal.