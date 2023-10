Coronel (r) de la Policía se encadenó en la Plaza de Bolívar en Bogotá para protestar por tala de un bosque en Nemocón; exige hablar con Petro

“En mi actividad de defensor de derechos humanos y de activista ambiental, el día de ayer (jueves) me llegó la información de que estaban realizando lo que sería una tala ilegal en un predio en Nemocón, pedí el apoyo a la Policía Nacional para me ayudara a verificar la información, y encontré la omisión flagrante donde un sargento llega al sitio, pero no sé por qué se retiró del caso, me dijo que él no lo iba a atender, y al momento llegaron las personas que estaban talando los árboles e intentan agredirme”, aseguró el coronel (r) Gómez a SEMANA.