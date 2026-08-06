Tochecito, el hogar de 300.000 palmas de cera, ya es un Santuario de Flora

El bosque de palmas de cera de Tochecito fue declarado Santuario de Flora por Parques Nacionales Naturales. La decisión protege bosques altoandinos y páramos donde se encuentra la mayor población conocida de palma de cera (Ceroxylon quindiuense).

El nuevo Santuario integra cerca de 2.000 hectáreas y alberga cerca de 300.000 individuos adultos de palma de cera, especie reconocida como árbol nacional de Colombia y catalogada en peligro crítico de extinción.

El Instituto Alexander von Humboldt respaldó el proceso de declaratoria y aportó conocimiento científico. “Estamos dando un paso significativo para conservar las poblaciones de palma de cera que quedan en el planeta. No podemos decir que la tarea de asegurar la supervivencia de la palma de cera ya está hecha, pero sí que hemos dado el paso más importante que teníamos que dar en ese propósito”, dijo Hernando García, director general del Instituto Humboldt.

En el territorio se han registrado cerca de 163 especies de plantas, 304 especies de aves y 34 especies de mamíferos. Entre las aves asociadas al ecosistema están el loro orejiamarillo y el perico paramuno, que utilizan las palmas para reproducirse y alimentarse.

La zona hace parte de la cuenca alta del río Coello y contribuye a la regulación hídrica. Allí nacen fuentes como las quebradas San Rafael, Dantas y Pajaritos, que alimentan el río Toche y posteriormente el río Coello.

Rodrigo Bernal, botánico e investigador de Palmares de Tochecito, explicó: “La importancia de Tochecito no está solamente en las palmas que existen hoy, sino en lo que este territorio puede llegar a ser en el futuro. No estamos protegiendo únicamente lo que vemos ahora, sino la posibilidad de que, en 20 o 50 años, estos paisajes recuperen grandes bosques de palma de cera como los que admiraron los viajeros del pasado.”

La declaratoria busca fortalecer la conservación de este ecosistema y de las especies que dependen de él.