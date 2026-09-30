Cómo hacer que una orquídea vuelva a crecer: el truco efectivo para unas flores abiertas y de colores intensos

Las plantas aportan un toque natural a los espacios y pueden transformar la apariencia de una habitación, además de crear ambientes más agradables. Desde pequeñas especies para decorar una repisa hasta ejemplares de mayor tamaño para salas, balcones o terrazas, existen alternativas para diferentes gustos y condiciones.

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Por esta razón, suelen incorporarse a la decoración de la casa y pueden ubicarse en distintos espacios, siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada especie.

Entre las plantas que más llaman la atención se encuentran las orquídeas. Sus flores, formas y variedad de colores las han convertido en una de las opciones preferidas para decorar interiores. Además, existen numerosas especies y variedades, con flores de diferentes tamaños y características, lo que permite encontrar alternativas que se adapten a distintos estilos.

Sin embargo, mantenerlas en buenas condiciones requiere algunos cuidados. Cuando estos no son adecuados, la planta puede dejar de florecer, por lo que conocer sus necesidades resulta fundamental para estimular la aparición de nuevas flores. También es importante observar su estado para identificar posibles cambios y determinar qué requiere en cada etapa.

Orquídeas en primer plano de color rosado. Foto: Getty Images

De acuerdo con Verdecora, mantener una humedad adecuada y proporcionar los nutrientes necesarios son dos aspectos clave para favorecer su desarrollo y floración. Estos cuidados permiten recrear, en cierta medida, las condiciones de su hábitat natural.

En la naturaleza, muchas orquídeas crecen sobre los árboles y mantienen sus raíces expuestas al aire. Por ello, necesitan un ambiente con suficiente humedad para desarrollarse correctamente. En el hogar, se recomienda mantenerla aproximadamente entre 60 % y 80 %, pero sin dejar que el agua se acumule en las raíces, dado que el exceso de humedad puede deteriorarlas.

Mujer regando las orquídeas. Foto: Getty Images

La fertilización también cumple un papel importante, pues aporta los nutrientes que la planta necesita durante sus diferentes etapas de crecimiento. Para favorecer la floración, se puede recurrir a un abono específico para orquídeas que contenga elementos como nitrógeno, fósforo y potasio, además de otros nutrientes, entre ellos el hierro.

Los fertilizantes líquidos pueden ser una opción práctica, siempre que se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Lo recomendable es aplicarlos después del riego, de manera que las raíces no estén completamente secas y se reduzca el riesgo de afectarlas.