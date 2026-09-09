Impresión por la ‘flor del diablo’ bajo tierra: científicos hallan una extraña planta con ojos y cuernos que los dejó perplejos

El planeta alberga una enorme diversidad de plantas y animales, por lo que científicos de distintos países continúan explorando ecosistemas en busca de especies aún desconocidas para la ciencia.

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Uno de esos hallazgos fue presentado el 17 de agosto en la revista científica PhytoKeys, donde un equipo de investigadores dio a conocer el descubrimiento de una nueva planta subterránea en el oeste de Tailandia: Thismia daemona, conocida como la ‘flor del diablo’ por el llamativo aspecto de sus flores negras con detalles naranjas que evocan unos ojos.

La nueva especie fue identificada mediante análisis morfológicos y genéticos, que permitieron ubicarla dentro de la sección Geomitra del género Thismia. Entre sus rasgos más distintivos destacan sus raíces con forma de coral, estambres azulados y una estructura floral con apéndices semejantes a cuernos.

Los investigadores la encontraron en el Parque Nacional Thong Pha Phum, a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Debido a su distribución extremadamente limitada, ya fue catalogada como una especie en peligro crítico de extinción, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Así es Thismia daemona, la nueva especie que intriga a los investigadores. Foto: Tomada de Phytokeys

Dicho género reúne alrededor de 120 especies de plantas micoheterótrofas, organismos que obtienen sus nutrientes gracias a su relación con hongos en lugar de realizar la fotosíntesis como la mayoría de las plantas. Aunque se concentra principalmente en el sudeste asiático, también tiene presencia en Australia y América tropical.

Estas plantas representan un desafío para los científicos porque permanecen ocultas bajo tierra durante gran parte de su ciclo de vida y solo emergen durante la floración y la fructificación, lo que hace pensar que su diversidad real aún está subestimada.

Hasta ahora, en Tailandia se han documentado 15 especies de este género, pero los especialistas creen que todavía quedan muchas por descubrir, especialmente en bosques montañosos que han sido poco explorados.

Hallan una nueva especie con aspecto de ojos y cuernos en un bosque de Tailandia. Foto: Tomada de Phytokeys

Para confirmar el hallazgo, el equipo recolectó dos ejemplares de Thismia daemona y utilizó material de Thismia clavigeroides como referencia. Además, realizó análisis filogenéticos con secuencias de ADN de 24 especies del género, complementando la información con registros disponibles en la base de datos GenBank.

El descubrimiento vuelve a poner el foco sobre la importancia de proteger los bosques de gran altitud, considerados refugios de una flora altamente especializada y de especies que aún permanecen ocultas para la ciencia.