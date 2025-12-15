Suscribirse

Un sorprendente hallazgo científico revela la existencia de un planeta con dos soles; por primera vez quedó captado en cámara

Algunos descubrimientos son especialmente sorprendentes y parecen sacados de la ficción.

Redacción Tecnología
15 de diciembre de 2025, 4:15 p. m.
Recientemente se encontró un planeta que orbita dos soles.
Cada descubrimiento científico representa un paso adelante en el conocimiento y abre nuevas posibilidades para mejorar la vida cotidiana, proteger el planeta y desarrollar tecnologías innovadoras. Sin embargo, algunos hallazgos resultan tan sorprendentes que parecen sacados de una película.

Recientemente, un equipo de astrónomos descubrió un planeta que orbita dos soles, un hecho que ha causado gran asombro en la comunidad científica. Este hallazgo recuerda a Tatooine, el icónico planeta ficticio de Star Wars, conocido por sus paisajes desérticos, dunas de arena, temperaturas extremas y escasez de agua.

Expertos han identificado un exoplaneta situado a unos 120 años luz de la Tierra que orbita de manera perpendicular alrededor de dos enanas marrones, un sistema tan raro como fascinante, según informa National Geographic. Su inusual trayectoria lo convierte en un caso verdaderamente excepcional dentro de la mecánica celeste.

La investigación, publicada en Nature Astronomy, describe cómo el planeta corta el plano de rotación de sus dos enanas marrones en ángulo recto. Estos cuerpos, que se sitúan entre las estrellas y los planetas gigantes, funcionan como centro de gravedad de un planeta completo, un fenómeno que desconcierta a los astrónomos.

Contexto: A pocos días de llegar a la Tierra, 3I/ATLAS sorprende con un misterioso fenómeno que desafía la ciencia: Avi Loeb fue contundente

La astronomía moderna enfrenta el desafío de desentrañar los secretos de los planetas: cómo se forman, cómo evolucionan dentro de los discos de gas y polvo que los rodean, y de qué manera estas interacciones moldean su estructura y atmósfera.

En este contexto, la órbita perpendicular de este exoplaneta desafía los modelos tradicionales de formación planetaria, sugiriendo complejas interacciones gravitatorias o colisiones tempranas. Aunque resulta difícil de detectar debido a la baja luminosidad de sus estrellas anfitrionas, los científicos lograron identificarlo mediante telescopios de infrarrojo y análisis espectroscópicos avanzados.

Los investigadores sugieren que este sistema podría haberse originado en una región de gas y polvo extremadamente inestable o haber sufrido una alteración drástica en su órbita debido a una colisión cósmica. Este tipo de escenarios, antes considerados extraordinarios, podrían ser más comunes de lo que se pensaba, aunque la complejidad de estudiarlos ha limitado su detección hasta ahora.

