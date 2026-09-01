Nequi se transforma desde hoy y responde a la principal duda de sus usuarios: cuidado con los ataques

Nequi comenzó este martes 1 de septiembre una nueva etapa al convertirse en Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una compañía que hace parte del Grupo Cibest.

Aunque el cambio modifica la entidad que opera la plataforma, la compañía aseguró que los usuarios no tendrán que aprender a utilizar un nuevo servicio ni modificar la manera en que manejan su dinero.

Nequi cambia desde mañana, primero de septiembre: esto pasará con la aplicación y la plata de los usuarios

La aplicación seguirá igual para los usuarios

Para quienes utilizan Nequi diariamente, el anuncio no implica descargar otra aplicación, cambiar la forma de hacer movimientos o realizar trámites adicionales.

“Este es un paso en nuestra evolución como plataforma financiera digital que no representa cambios en la experiencia de nuestros clientes ni en la forma en la que manejan su plata en Nequi”, explicó el equipo de Nequi en su comunicado.

Nequi presenta fallas masivas este 21 de noviembre: esto es lo que se sabe hasta ahora. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

La empresa indicó que la App Nequi continuará disponible con los servicios habituales. “Las personas pueden seguir usando la App Nequi con normalidad”, señaló la compañía.

Entre las operaciones que continuarán disponibles están enviar, recibir, pedir, recargar y sacar plata. También será posible utilizar sin costo los cajeros y corresponsales de Bancolombia y solicitar créditos. Los canales de atención tampoco cambiarán.

El dinero mantiene su respaldo

Otro de los puntos aclarados por Nequi está relacionado con la seguridad del dinero. La compañía explicó que, bajo su nueva figura, es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

“La plata de nuestros usuarios cuenta con el respaldo del seguro de depósitos de FOGAFIN”, aseguró Nequi.

De esta manera, el cambio no significa que los usuarios tengan que retirar sus recursos ni trasladarlos a otra entidad.

Nequi advierte sobre posibles intentos de fraude

La compañía también hizo un llamado para evitar que delincuentes aprovechen el proceso para solicitar información.

Nequi reiteró que “nuestros usuarios no tienen que realizar ninguna acción por este proceso” y que las comunicaciones son únicamente informativas.

La empresa advirtió que terceros podrían intentar aprovechar el cambio para obtener datos. Foto: Getty Images / Nequi

Además, lanzó una advertencia directa: “Nequi nunca solicitará información financiera o personal por medio de terceros, llamadas o enlaces externos”.

La compañía señaló que la información oficial estará disponible mediante la aplicación, su página web, el correo hola@nequi.com.co, la línea 300 600 0100 y sus redes sociales oficiales.