Nequi anunció una interrupción temporal de sus servicios para realizar trabajos de actualización tecnológica. La medida afectará a los usuarios que necesiten ingresar a la aplicación durante la madrugada del próximo martes 24 de noviembre de 2026.

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La billetera digital, utilizada por millones de colombianos para enviar y recibir dinero, informó que la intervención tendrá una duración aproximada de una hora. Durante ese periodo no será posible acceder a la aplicación.

Anuncio Nequi sobre labores de actualización. Foto: Montaje Semana

¿Cuándo dejará de funcionar Nequi en noviembre?

De acuerdo con la información comunicada por la plataforma, el mantenimiento está programado para el martes 24 de noviembre, entre la 1:30 a. m. y las 2:30 a. m.

Esto significa que durante esos 60 minutos los clientes no podrán ingresar a sus cuentas ni utilizar las funcionalidades disponibles desde la aplicación.

La compañía explicó que estos trabajos hacen parte de una actualización de su infraestructura tecnológica, por lo que la interrupción corresponde a una actividad programada y no a una falla inesperada.

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Por medio de su APP, la billetera señaló que el anuncio es relevante para quienes utilizan esta plataforma como uno de sus principales medios para realizar movimientos financieros cotidianos, especialmente si tienen pagos o transferencias pendientes durante ese horario.

¿Qué operaciones no se podrán realizar?

Mientras se desarrolla el mantenimiento, los usuarios tendrán restricciones para utilizar los servicios que requieren ingresar a la aplicación.

Entre las operaciones que podrían verse afectadas están:

Enviar dinero a otros usuarios.

Consultar el saldo disponible.

Revisar los movimientos de la cuenta.

Realizar pagos desde la aplicación.

Utilizar las demás funciones que requieren acceso a Nequi.

Por esta razón, quienes tengan previsto realizar alguna operación durante la madrugada deberán organizarse antes de que comience la intervención.

Nequi no estará disponible en esta fecha Foto: Getty Images / Nequi

¿Qué recomienda Nequi a sus usuarios?

La principal recomendación es no dejar transferencias ni pagos importantes para el horario en el que estará suspendido el acceso.

Si necesita enviar dinero o cumplir con alguna obligación durante esa franja, lo aconsejable es realizar el movimiento antes de la 1:30 a. m. También puede esperar a que finalicen los trabajos, previstos para las 2:30 a. m., para volver a utilizar la plataforma.