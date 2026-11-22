SEMANA: ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que enfrenta el sector financiero, tanto en Colombia como a nivel global, para proteger a sus usuarios frente a los fraudes digitales y las nuevas amenazas de ciberseguridad?

Freddy Ladino: Creo que aquí hay dos aspectos que debemos tener en cuenta.

El primero tiene que ver con los controles que debe implementar el sector financiero para protegerse internamente. Esto implica conocer la información de sus clientes, identificarlos plenamente y establecer mecanismos que permitan verificar que realmente son quienes dicen ser. De esta manera, las entidades pueden vincularlos de forma segura y ofrecerles productos y servicios adecuados.

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Este es uno de los grandes retos de las entidades financieras. Hace algunos años, cuando una persona abría una cuenta bancaria, debía acudir presencialmente a una oficina, presentar su cédula, diligenciar documentos, registrar su firma y su huella. Así, el banco podía verificar su identidad.

Hoy, gracias a la tecnología, ya no es necesario realizar estos procesos presencialmente. Existen mecanismos para abrir productos financieros de manera digital, pero esto también plantea un desafío: determinar si la persona que está realizando el trámite realmente es quien dice ser o si alguien está suplantando su identidad.

El segundo gran reto tiene que ver con los usuarios del sistema financiero. Hoy ya no hablamos de miles de personas, sino de millones de cuentahabientes y tarjetahabientes que, gracias a la expansión de los servicios financieros, están cada vez más bancarizados.

Las transacciones digitales han tomado fuerza en el mundo de las transacciones. Foto: Colprensa

En este contexto, uno de los principales desafíos para las entidades financieras es la formación, la educación y la sensibilización de los ciudadanos.

Precisamente, iniciativas como la Semana de la Seguridad buscan avanzar en ese propósito. En ella participan diferentes organizaciones, entre ellas Asobancaria, Incocrédito, Colombia Fintech, compañías facilitadoras de pago y, este año, también la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia).

El objetivo es generar conciencia entre los usuarios para que protejan su información financiera y puedan prevenir situaciones de fraude. Considero que la educación es hoy uno de los retos más importantes.

SEMANA: De qué manera la ciudadanía puede identificar las señales de alerta y cómo, desde la Semana de la Seguridad, se busca transmitir estos mensajes de prevención?

F.L: En la Semana de la Seguridad estamos tratando de llegar a las personas a través de dos frentes principales, que corresponden a las dos formas en las que los ciudadanos pueden llegar a perder su dinero.

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El primero son las compras presenciales, especialmente en establecimientos comerciales y centros comerciales. Ahora, con temporadas como Black Friday, es importante advertir a los consumidores sobre los riesgos de descuidar sus tarjetas, documentos personales y demás información financiera.

Por ejemplo, una persona puede perder su billetera o dejarla olvidada en algún lugar. Si alguien encuentra su tarjeta de crédito y su documento de identidad, podría utilizarlos para realizar compras en establecimientos comerciales haciéndose pasar por el titular.

Esto también ocurre en situaciones que pueden parecer cotidianas. Actualmente, muchas personas participan en actividades deportivas, como carreras de 5K o 10K, o salen a montar bicicleta. Cuando realizan estas actividades, suelen dejar sus pertenencias en una maleta dentro del carro o en los parqueaderos.

Tienda virtual Compras virtuales Foto: 123rf

Los delincuentes conocen estas dinámicas y aprovechan esos momentos para romper los vidrios de los vehículos y robar las pertenencias. Posteriormente, pueden utilizar los documentos y las tarjetas sustraídas para realizar compras presenciales.

Por eso, buscamos concientizar a las personas sobre la importancia de no descuidar sus tarjetas y documentos y de mantenerlos siempre protegidos.

El segundo frente corresponde a las compras no presenciales, es decir, aquellas que se realizan por internet. En estos casos, los delincuentes obtienen los datos de las tarjetas y los utilizan para hacer compras en diferentes páginas web.

Una de las formas más frecuentes de obtener esa información es a través de engaños. Por ejemplo, cuando encontramos en redes sociales una oferta aparentemente irresistible, como un viaje a Cancún, todo incluido, por un millón de pesos.

Las personas ingresan a esos anuncios, entregan sus datos personales y financieros y terminan compartiéndolos con delincuentes que posteriormente los utilizan para cometer fraudes.

Por esta razón, durante la Semana de la Seguridad no solo estamos desarrollando campañas presenciales en centros comerciales, sino también publicaciones permanentes en redes sociales y canales institucionales de las organizaciones participantes.

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También buscamos que los medios de comunicación repliquen esta información y nos ayuden a sensibilizar a los ciudadanos. Es importante que las personas aprendan a desconfiar de esas ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, porque muchas veces detrás de ellas se esconde un intento de fraude.

SEMANA: En temporadas como Black Friday y Navidad, cuando aumentan las compras y también las estafas, ¿cuáles son las modalidades de fraude que han identificado y qué recomendaciones deben tener en cuenta los consumidores?

F.L: En realidad, muchas de estas situaciones tienen una consecuencia común: la fuga de información. Por eso, debemos preguntarnos cómo obtienen los delincuentes nuestros datos y qué podemos hacer para evitarlo.

Pensemos nuevamente en el ejemplo de Cancún. Un delincuente puede utilizar los datos de una tarjeta robada para comprar un viaje y posteriormente ofrecerlo a otra persona por un precio muy bajo.

En zonas rurales del país, por ejemplo, donde predominan las labores agrícolas que por tradición se suelen negociar en efectivo, el 65,6 por ciento de la población accede a servicios financieros de manera presencial, de acuerdo con el informe de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades. Foto: Argiduna - stock.adobe.com

La venta puede parecer completamente real. El comprador entrega el dinero en efectivo al delincuente y recibe la información de su viaje. Sin embargo, cuando llega al aeropuerto, puede encontrarse con que su reserva fue cancelada porque el pago se realizó con una tarjeta de crédito obtenida fraudulentamente.

De ahí surge una primera recomendación: desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, especialmente cuando vienen acompañadas de condiciones particulares, como exigir pagos en efectivo o establecer fechas de viaje que no admiten ninguna modificación.

Si alguien ofrece un viaje por un precio extraordinariamente bajo, pero exige que se pague en efectivo y que se viaje únicamente en unas fechas determinadas, debemos preguntarnos qué hay detrás de esa oferta.

Esto también ocurre con los pagos de matrículas universitarias. Por ejemplo, un delincuente puede ofrecer un descuento del 30 % en el valor de un semestre y exigir que el pago se realice en efectivo.

La persona entrega el dinero, el delincuente paga la matrícula utilizando una tarjeta de crédito robada y le entrega al estudiante un comprobante de pago. Sin embargo, cuando el estudiante llega a la universidad, puede descubrir que su matrícula fue cancelada porque el pago se realizó con una tarjeta fraudulenta.

Por eso, debemos desconfiar de las promociones que ofrecen descuentos extraordinarios y exigen pagos en efectivo. Detrás de estas ofertas puede esconderse una modalidad de fraude.

La segunda recomendación es proteger toda nuestra información financiera: las claves, las contraseñas, los documentos físicos y los dispositivos electrónicos desde los cuales realizamos nuestras transacciones.

Hoy gran parte de nuestra vida financiera está concentrada en el celular. Allí tenemos nuestras tarjetas, aplicaciones bancarias, redes sociales y otra información personal.

Por eso, también debemos cuidar nuestros dispositivos. Si el celular se cae, se daña y necesitamos llevarlo a un servicio técnico, debemos asegurarnos de que sea un establecimiento confiable. Cuando dejamos nuestros dispositivos en lugares que no ofrecen garantías de seguridad, existe el riesgo de que accedan a nuestra información personal y financiera.

Una tercera recomendación es verificar muy bien los sitios en los que ingresamos y realizamos compras.

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Por ejemplo, cuando se anuncia un concierto y las entradas se agotan rápidamente, los delincuentes pueden aprovechar el interés de las personas para enviar mensajes de texto o correos electrónicos con enlaces que prometen entradas disponibles.

El usuario, por la urgencia de no quedarse por fuera del evento, ingresa al enlace y termina entregando los datos de su tarjeta. Incluso puede ocurrir que la página le solicite utilizar diferentes tarjetas, lo que facilita la obtención de información financiera.

La principal recomendación es proteger nuestra información física y digital, desconfiar de las ofertas sospechosas y verificar siempre la legitimidad de las páginas y los establecimientos donde realizamos nuestras compras.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la articulación entre las entidades bancarias, los comercios electrónicos, las fintech y las autoridades para prevenir estos delitos y generar confianza entre los usuarios?

F.L: Creo que uno de los aspectos más importantes que debemos fortalecer en las entidades financieras de Colombia es la confianza.

Por fortuna, desde Incocrédito podemos decir que contamos con un sistema financiero confiable y regulado. Si revisamos los diferentes escándalos financieros que se han presentado en otros países, como Estados Unidos, y los comparamos con la situación colombiana, encontramos que nuestro sistema ha trabajado para prevenir este tipo de situaciones.

Esto no significa que no seamos vulnerables, sino que existen mecanismos regulatorios e institucionales que permiten identificar riesgos y desarrollar acciones de colaboración para enfrentar las amenazas.

Actualmente, el sector financiero colombiano también se está preparando frente a nuevos desafíos, como Bre-B, el sistema de pagos inmediatos.

Para ello, las entidades trabajan de manera articulada con los gremios, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y diferentes organismos del Estado, entre ellos la Policía Nacional y la Fiscalía.

Una de las estrategias consiste en analizar lo que está ocurriendo en otros países. Por ejemplo, en Brasil funciona Pix, un sistema de pagos inmediatos con características similares a las de Bre-B.

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Las entidades financieras revisan permanentemente las experiencias de otros mercados, identifican las modalidades de fraude que pueden presentarse y desarrollan controles para mitigar esos riesgos antes de que afecten a los usuarios colombianos.

Desde Incocrédito también adelantamos procesos de formación dirigidos a los organismos del Estado. Capacitamos, en la medida de nuestras posibilidades, a la Policía Nacional y a la Fiscalía sobre las modalidades de fraude que se presentan con frecuencia.

Esto les permite reconocer mejor estos delitos y contar con mayores herramientas para responder desde el ámbito operativo o adelantar investigaciones cuando se presentan situaciones de fraude.

En conclusión, existe un trabajo articulado para identificar las amenazas y tratar de anticiparnos a ellas.

No es una tarea fácil. Los delincuentes están buscando permanentemente nuevas formas de cometer fraudes y afectar a los ciudadanos. Es una lucha diaria, pero trabajamos para estar un paso adelante y evitar que las personas pierdan su dinero.

SEMANA: ¿Qué ocurre cuando una persona ya ha sido víctima de un fraude? ¿Cuál es la ruta de atención que debe ofrecer el sistema financiero y qué retos existen para optimizar el acompañamiento a los afectados?

F.L: Para responder esta pregunta, primero debemos entender que existe un ecosistema de medios de pago que busca generar mecanismos de protección para todos sus participantes.

Estamos hablando del tarjetahabiente, del usuario que tiene sus cuentas y productos financieros, pero también de los establecimientos comerciales que reciben pagos con tarjetas de crédito, códigos QR o a través de Bre-B.

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Cada uno de estos actores tiene responsabilidades y debe implementar medidas para prevenir los fraudes.

Por ejemplo, al usuario se le recomienda proteger su tarjeta, salvaguardar sus datos, no compartir sus claves y evitar entregar información financiera en sitios fraudulentos.

En el caso de los establecimientos comerciales, deben verificar que la persona que realiza una compra esté presente, revisar las características de la tarjeta, validar los montos de las transacciones y autenticar adecuadamente al cliente para evitar operaciones fraudulentas.

De igual manera, las pasarelas y los facilitadores de pago deben implementar mecanismos que permitan proteger las transacciones y prevenir situaciones de fraude.

Lo que busca el ecosistema financiero es que cada participante tenga las herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad.

Ahora bien, cuando el fraude se materializa, es necesario determinar dónde se presentó la falla y quién debe asumir la responsabilidad.

Si un usuario tenía la obligación de proteger sus claves y su información, pero por un descuido permitió que se materializara un fraude, deberá analizarse su responsabilidad en lo ocurrido.

Si, por ejemplo, un establecimiento comercial no realizó los procesos de autenticación correspondientes y por esa razón se concretó una transacción fraudulenta, también deberá responder por las fallas que le correspondan.

Lo mismo sucede con los facilitadores de pago y con las entidades financieras. Si se identifica que alguna de estas organizaciones tuvo una falla dentro de sus responsabilidades, deberá asumir las consecuencias correspondientes.

Esto no significa que el sistema financiero se desentienda de los usuarios o que simplemente se traslade toda la responsabilidad a los ciudadanos. Lo que debe hacerse es identificar en qué punto se produjo la falla y establecer las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.

Precisamente, el propósito de las campañas de prevención y de iniciativas como la Semana de la Seguridad es evitar que lleguemos a ese escenario. Queremos que cada participante del ecosistema identifique sus riesgos, implemente las medidas necesarias y contribuya a prevenir las pérdidas económicas ocasionadas por los delincuentes.