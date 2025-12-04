A lo largo del año, los usuarios se mantienen en alerta, conscientes de que en cualquier momento podrían convertirse en víctimas de fraudes o estafas que afecten sus cuentas. Los delincuentes digitales están siempre al acecho, buscando obtener beneficios económicos mediante sofisticadas tácticas de engaño.

Estos ciberdelincuentes son tan astutos que, con frecuencia, logran salirse con la suya, obteniendo dinero y sintiendo satisfacción por el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, lo que preocupa especialmente en diciembre es el aumento de estafas, impulsado por las festividades, las compras navideñas en línea y la mayor predisposición emocional de las personas, factores que los criminales aprovechan para operar con mayor facilidad.

Recientemente, expertos de SISAP alertaron sobre las modalidades de estafa que se intensifican durante la Navidad, muchas de ellas potenciadas por inteligencia artificial. Aunque esta herramienta ha facilitado numerosos procesos para los usuarios, también se ha convertido en un medio que delincuentes inescrupulosos utilizan para ejecutar sus métodos ilícitos.

En la actualidad, las estafas telefónicas se han convertido en una de las modalidades más comunes de fraude digital. | Foto: Getty Images

Entre las modalidades más frecuentes destacan el phishing, el smishing y la suplantación de identidad. Si bien diciembre es un mes ideal para compartir en familia y disfrutar de la alegría de las fiestas, los especialistas en ciberseguridad enfatizan la importancia de mantener la guardia alta y proteger las cuentas bancarias y otros servicios digitales.

En detalle, el phishing sofisticado consiste en la creación de correos electrónicos y sitios web que imitan con precisión portales oficiales; el smishing utiliza mensajes de texto para ofrecer descuentos falsos o notificaciones de envíos inexistentes; y los fraudes con códigos OTP buscan que los usuarios revelen sus códigos de verificación bajo el pretexto de validar cuentas o completar compras.

En un comunicado, Esteban Pinetta, Analista de Fraude Digital, señaló: “Es fundamental verificar que los sitios sean legítimos, desconfiar de promociones con urgencia exagerada y confirmar siempre los canales oficiales antes de realizar un pago.

Del mismo modo, los comercios también deben fortalecer sus mecanismos para la detección de comportamientos sospechosos que identifiquen patrones anómalos y los procesos de verificación de identidad del comprador y dispositivos utilizados”.

La seguridad digital se vuelve crucial ante el crecimiento de las compras en línea, según advierten los especialistas. Entre las medidas más recomendadas están no compartir contraseñas ni códigos de verificación, activar la autenticación multifactor en correos y servicios financieros, comprobar que los sitios web tengan dominios confiables y utilicen “https://”, y desconfiar de ofertas que resulten demasiado atractivas.

Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad. | Foto: Getty Images

Respecto al uso de tarjetas, recomiendan estrategias diferenciadas: las tarjetas de crédito son más seguras para compras internacionales o de alto valor, mientras que las de débito son útiles para retiros y gastos locales. Además, es importante consultar con los bancos sobre mecanismos adicionales de seguridad, como 3D Secure, y aprender a activarlos.