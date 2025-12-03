Cargar el celular fuera de casa sin este pequeño accesorio podría exponerlo a un hackeo capaz de vaciar sus cuentas bancarias

Hoy en día, un ciberataque puede ocurrir en cualquier momento y de la forma más inesperada. Esto desconcierta a los usuarios, principalmente por la habilidad que tienen los ciberdelincuentes para actuar con rapidez y ejecutar sus ataques sin ser detectados.

Esta situación mantiene en alerta permanente a autoridades y expertos en seguridad digital alrededor del mundo, quienes analizan y monitorean constantemente a estos delincuentes para identificar sus nuevas formas de operar y así implementar medidas que reduzcan los riesgos para los usuarios.

Por lo general, los ataques se ejecutan a través de celulares, computadores e incluso televisores inteligentes. Sin embargo, pocos consideran que un simple puerto USB puede convertirse en la puerta de entrada para que un ciberdelincuente robe una gran cantidad de información.

Los piratas informáticos buscan redes wifi vulnerables para atacarlas. | Foto: Getty Images

Aunque suene sorprendente, este tipo de ataque se ha vuelto cada vez más común y se conoce como Juice Jacking.

“El término ‘juice jacking’ combina ingeniosamente la idea de “cargar” tu dispositivo con el acto malicioso de “secuestrarlo”. Las estaciones de carga públicas, como las que se encuentran en aeropuertos, hoteles y cafeterías, suelen estar equipadas con puertos USB que pueden no ser tan seguros como creemos. Estas conexiones USB pueden facilitar la transferencia de energía y datos, lo que abre una puerta a los hackers para acceder a tu dispositivo”, explica McAfee.

En estos casos, los ciberdelincuentes buscan instalar malware capaz de comprometer gravemente el funcionamiento del equipo, ya sea un computador, una tablet o cualquier dispositivo con entrada USB. Por eso, más allá de ser cuidadoso al usar estos puertos, existen soluciones que pueden ayudar a evitar un ataque.

Según Computer Hoy, si es necesario cargar el móvil de manera urgente, lo recomendable es usar un cable que cuente con un bloqueador conocido como “USB Condoms”, un accesorio que mejora la seguridad y reduce la posibilidad de hackeo. Tener los accesorios adecuados puede convertirse, literalmente, en una tabla de salvación.

Un USB Condom es un adaptador de seguridad que se coloca entre el cable del dispositivo y el puerto donde se va a cargar. Su función es bloquear la transferencia de datos y permitir únicamente el paso de energía eléctrica.

Los puertos USB son usados por delincuentes para instalar malware. | Foto: Getty Images

Este accesorio fue diseñado para evitar ataques de juice jacking en lugares como aeropuertos, centros comerciales, transporte público, hoteles, ferias o bibliotecas, donde se instalan estaciones de carga que pueden ser vulnerables.