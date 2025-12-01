Exponen nueva modalidad de estafa telefónica que desocupa cuentas bancarias con solo abrir este inofensivo enlace

Hoy en día, una de las mayores preocupaciones de las personas son las estafas, que se han intensificado en los últimos años gracias al avance tecnológico. Estas herramientas, que facilitan la vida diaria, también han sido aprovechadas por los delincuentes para perfeccionar sus métodos.

Una de las modalidades más comunes es la estafa a través de llamadas telefónicas. Este tipo de contacto les permite persuadir a las víctimas de manera rápida y efectiva, sobre todo cuando se hacen pasar por entidades reconocidas. Así logran generar confianza y actuar con total discreción.

Así es como peligrosos ciberdelincuentes suplantan asesorías de bancos

Recientemente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia alertó sobre una nueva modalidad de estafa. A través de su página web, emitieron un comunicado en el que explican en detalle cómo funciona este método de engaño que podría poner en riesgo las cuentas bancarias de más de una persona.

Los ciberdelincuentes se centran en hacer llamadas falsas para engañar a los usuarios. | Foto: Getty Images

Según el comunicado, los ciberdelincuentes realizan llamadas en las que prometen beneficios llamativos, como incrementos en los cupos de tarjetas de crédito o préstamos preaprobados. Con estas ofertas buscan ganar credibilidad y convencer a la víctima de acceder a enlaces maliciosos que reciben durante la llamada. En estos enlaces se les solicita digitar información personal y financiera, lo que abre la puerta al robo.

Una vez logran obtener estos datos, los estafadores proceden a vaciar las cuentas bancarias en cuestión de minutos, incluso antes de terminar la llamada. Cuando el usuario empieza a sospechar, generalmente ya es demasiado tarde y se convierte en una víctima más de estos peligrosos criminales.

“Con el propósito de fortalecer la prevención y proteger a la comunidad, la Secretaría recuerda la importancia de seguir recomendaciones básicas que permiten reducir el riesgo de ser víctima de estafas relacionadas con supuestos créditos, aumentos de cupo o beneficios en productos bancarios”, enfatizan.

Entre las medidas de prevención se destacan:

Colgar inmediatamente ante cualquier llamada sospechosa.

No proporcionar información personal, financiera o bancaria.

Evitar abrir enlaces enviados por desconocidos o recibidos durante una llamada.

Comunicarse directamente con la entidad bancaria para verificar cualquier información y reportar el caso.

Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet. | Foto: Getty Images