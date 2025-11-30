El botón de Nequi que si llega a presionar, puede robar su dinero en segundos: lo acosarán con más de 10 intentos para estafarlo

Nuevos intentos de estafa continúan apareciendo ya que los delincuentes están aprovechando las semanas previas a diciembre para ampliar su alcance, engañar a los usuarios y contactar números al azar con el fin de acosarlos e intentar concretar sus fraudes.

Dentro de estas nuevas estrategias los delincuentes están utilizando la insistencia para presionar a los usuarios y provocar errores para así vaciar cuentas digitales en cuestión de segundos.

Una lluvia de notificaciones para confundir al usuario

Reportes recientes enviados a SEMANA describen un método que ha comenzado a inquietar a usuarios de Nequi, pues de acuerdo con lo denunciado, los estafadores acosan y saturan el celular de la víctima con varias notificaciones de cobro, simulando solicitudes legítimas.

El objetivo de este tipo de ataque es generar ansiedad, urgencia y confusión para que la persona apruebe un movimiento sin verificarlo.

Este patrón, de acuerdo con los testimonios, consiste en que los criminales intentan realizar una transacción desde varios dispositivos hacia un mismo número.

El usuario reportó a SEMANA que luego del tiempo cumplido, volvían a enviarle llegar más notificaciones, superando las 20 con el mismo monto. | Foto: Getty Images / Nequi

Por esa razón, la Nequi por seguridad envía de inmediato alertas para que el dueño de la cuenta ingrese y confirme o rechace la operación. El problema surge cuando el usuario ha hecho movimientos recientes y no los recuerda, lo que podría llevarlo a aprobar una solicitud fraudulenta.

En el caso más reciente, ocurrido la noche del pasado sábado 29 de noviembre, un usuario recibió más de 20 notificaciones en menos de diez minutos y el usuario comentó que al revisar el historial, encontró solicitudes repetidas dirigidas a una misma entidad, cada una por $77.700 y si hubiese aprobado todas, el monto final habría superado 1.5 millones de pesos.

Qué dice Nequi y cómo evitar caer en la trampa

Tras conocer la denuncia, Semana consultó a Nequi sobre el funcionamiento de este tipo de cobros, la plataforma explicó que estas notificaciones push aparecen únicamente cuando alguien selecciona Nequi como medio de pago.

“Si no reconoce la notificación, no la aceptes o cancélala para que no sea debitada la plata y ten en cuenta que estas notificaciones normalmente tienen un tiempo de duración de 45 minutos, al no aceptarla esta desaparecerá de su centro de notificaciones (la campanita)”, señaló el servicio de atención de Nequi.

Nequi señaló que estas alertas tienen una duración aproximada de 45 minutos y desaparecen si no se aprueban. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

Si el usuario no reconoce la operación, la indicación es clara: no aceptar y cancelar de inmediato, pues así el dinero permanece protegido.

No obstante, se señaló que debido a que el origen es una pasarela de pagos, la aplicación no puede bloquear la llegada de estos avisos siempre que un tercero digite el número de la persona.

Ante este panorama, la recomendación es revisar el historial de movimientos con frecuencia y desconfiar de cualquier aviso que genere duda, especialmente durante las fechas de mayor actividad comercial.