Valiéndose de la famosa canción “Adonay”, Nequi alerta sobre estafas decembrinas

El cierre de año suele venir cargado de celebraciones, regalos y transferencias, pero también es la época donde los delincuentes digitales están más activos. Según la Superintendencia Financiera, durante 2024 se registraron más de 36.000 millones de ataques cibernéticos al sistema bancario del país, un 29% más que el año anterior.

Según este informe, ante este panorama, las entidades financieras han fortalecido sus capacidades, invirtiendo más de $510.000 millones en seguridad de la información y ciberseguridad, un 16 % más que en 2023. Pero la protección financiera en el entorno digital requiere también del autocuidado de las personas, una práctica esencial para identificar riesgos, prevenir fraudes y tomar decisiones más seguras en el día a día.

Para Nequi, la plataforma financiera digital y línea de negocio de Bancolombia S.A, “la seguridad es fundamental y por ello está en constante evolución para ofrecer a sus usuarios herramientas que les brinden tranquilidad al momento de manejar su plata. Por eso, además de promover la prevención desde la información y educación financiera para este fin de año, la plataforma decidió hacerlo desde un lenguaje más cercano y cultural, lanzando los “Papayazos bailables” en alianza con Discos Fuentes, una campaña que combina música, humor, creatividad y mensajes de autocuidado para que los colombianos disfruten la temporada sin dar papaya”, explicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

La campaña adapta tres clásicos de diciembre que mezclan ritmo y educación financiera para enseñar a identificar fraudes, proteger los datos y moverse con seguridad. Interpretadas por Los Cumbia Star, nominados al Grammy, y por el grupo vallenato Veba, estas versiones convierten el cuidado de la plata en parte del ambiente decembrino. Más allá del ritmo y el humor, el propósito de los papayazos bailables es recordar que la prevención también se baila, pero se practica todos los días. A través de sus letras, Nequi instó a reconocer las trampas más comunes y a seguir recomendaciones simples para no ‘dar papaya’ con la plata durante esta temporada.

“Una de las características más curiosas de nuestra música tropical colombiana es que, a pesar de ser muy alegres y animadas, muchas veces cuentan una historia triste, trágica o dramática. Es por eso que esta campaña con Nequi nos parece que conectó tanto desde la adaptación de la letra de tres canciones icónicas de nuestro folclor. Cuentan la historia de muchos colombianos que se ponen a dar papaya y caen en estafas de personas malintencionadas. Esperamos que a través de la música muchos colombianos se pongan las pilas y cuiden su platica”, dijo Jose Miguel Gómez, director de comunicaciones de Discos Fuentes y Comercial de Edimúsica.

Phishing, vishing y smishing

El phishing (correos falsos), el vishing (llamadas de los delincuentes) y el smishing (SMS con enlaces falsos) son formas de engaño digital cada vez más comunes entre los amigos de lo ajeno.

Estas acciones buscan generar confianza en las víctimas, presentándose como contactos legítimos de bancos, empresas de servicios, aerolíneas, operadores móviles o entidades gubernamentales. En muchos casos, los delincuentes redirigen a portales falsos con múltiples opciones de pago (tarjetas de crédito, transferencias, códigos QR o PSE), simulando una experiencia legítima para extraer dinero desde cualquier entidad financiera o billetera digital.

En “Adonay”, ese clásico que dice “Adonay, por qué contestaste, papaya le diste al ladrón”, se refleja el vishing: llamadas de supuestos “asesores” que piden claves o códigos. Si recibe una llamada así, no responda ni comparta datos: cuelgue de inmediato y comuníquese solo por los canales oficiales.

En “El hijo ausente”, el verso “Madre, si te escriben falsamente, que en el año nuevo no contestes” habla del smishing: mensajes de texto con enlaces que prometen premios, actualizaciones o transferencias. Antes de abrir un enlace o responder, se insta a verificar quién lo envía y eliminar el mensaje si genera duda.

Si le piden descargar una app, nunca se debe hacer desde enlaces que le compartan, las aplicaciones sólo se descargan desde tiendas autorizadas.

Y “La plata”, con su coro “todo el mundo pelea si roban su cuenta por entregar claves que nadie pidió”, retrata el phishing: correos que imitan a bancos o empresas para robar información. Si un correo le pide información personal o lo dirige a una página extraña, bórrelo sin pensarlo dos veces y nunca ingrese la informacion.

“¡No dé papaya al compartir sus datos sensibles o confidenciales con cualquiera! Si no tiene claridad sobre el origen de la solicitud de información que le están realizando, absténgase de responder. Además, sea cuidadoso con quien le está escribiendo o llamando, y dude siempre de lo que suene raro o urgente. Para el caso de Nequi, la plataforma nunca utilizará canales externos para solicitarle datos personales", agregó la plataforma.

En caso de recibir una transferencia desconocida “por error” y previamente ver que una persona se contacta con usted por llamada o textos para que le devuelva el dinero, no lo haga. Cuando se hace o recibe una transferencia equivocada, ya sea el emisor o el destinatario de la transferencia, deben comunicarse directamente con Nequi a través de sus canales.

Envío de dinero por error

Si una persona hace el envío de dinero “por error”, puede ir a la aplicación y encontrará un signo pesos ($) en la parte de abajo. Allí, al seleccionar la opción “Pide plata” podrá realizar una solicitud formal al número destinatario y pedirle por este canal la reversión del dinero. Nequi actúa como intermediario y dependerá de la buena voluntad del destinatario devolverlo. Si llegan a contactarlo por otro canal como vía telefónica o mensaje de texto, sospeche, este proceso debería realizarse directamente por la aplicación.

Comprobantes falsos

Los Movimientos no se “desaparecen” de la App Nequi: no se confié si una persona le informa que ya realizó la transacción pero que no puede mostrarle el comprobante. Si bien estos QR verificadores son válidos sólo por 5 minutos, la persona que realizó la transacción puede consultar en “Movimientos”, buscar el comprobante de la transacción y mostrárselo de nuevo. Además, con la funcionalidad del QR verificador al interior de la App Nequi, todas las personas, incluso si no son clientes de Nequi, pueden verificar que el envío se haya realizado exitosamente.