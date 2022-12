“Adonay, ¿por qué te casaste, Adonay?” | En 2022 fallecieron los protagonistas de esta historia de amor y así fue su romance, que revive cada diciembre

“¿Adonay, por qué te casaste, Adonay?

¿Adonay, por qué no esperaste mi amor?

Adonay, por ti se forjó mi pasión,

por ti corre siempre veloz, la sangre de mi corazón”.

Muchas personas, año tras año, la cantan. Es un tema que corre por la sangre de millones de colombianos cada que llega diciembre. Cada año, en broma y en serio, muchos se preguntan por qué se casó Adonay. Lo que no todo el mundo sabe es que Adonay encierra una increíble historia de amor, una relación con el maestro Julio Erazo Cuevas, quien compuso esa letra y la inmortalizó, seguramente sin imaginarlo.

Su canto, un lamento a su amor frustrado, es una de las historias de colección del maestro Erazo, pero las cuenta con recelo para no tener problemas con su esposa. Su hija, Betty Erazo, recordó en 2020 en SEMANA múltiples anécdotas alrededor de la historia real de Adonay y de otras canciones que ―aseguró, entre risas― encierran cómo su querido padre fue muy mujeriego, tomatrago y un compositor de los hechos que vivía día a día. El maestro falleció el 12 de febrero de 2022.

“Mi papá iba a El Banco (Magdalena), donde había una emisora y en ocasiones lo invitaban. Él siempre iba y Adonay vivía cerca de la emisora; ahí fue donde él conoció a Adonay. De Adonay no sabíamos si era de Manizales o era de Pereira, no lo tenemos claro, pero era de alguno de esos dos lugares y fue precisamente donde mi papá se conoció con ella”, recordó Betty Erazo.

De acuerdo con su relato, si bien con los años se ha dicho que su nombre real era Adonay Ardila Urueña, lo cierto es que Betty no tenía claro el nombre por dos razones. Por un lado, por el simple olvido de su padre, el maestro Julio Erazo Cuevas, que la recuerda simplemente como Adonay. La canción fue grabada en 1970 y en su memoria quedó el registro de una mujer muy bella, pero no el recuerdo de su nombre completo. Aparte ―enfatizó su hija― porque la historia la ha tenido que contar con el recelo de su familia. Es una aventura de amor que resulta incómoda para la esposa del maestro y madre de Betty, la señora Elides Martínez Carrascal, que lo ha acompañado durante 65 años de su vida. No es fácil para ella estar recordando año tras año que su esposo tuvo un gran amor, la famosa Adonay.

“No sabemos el apellido. Nosotros escuchamos y leímos una historia donde decían que a mi papá no lo querían en la familia de Adonay porque era moreno (risas). Nosotros decíamos que esa historia está mal contada. Mi papá, con sus 91 añitos, no es moreno. La historia real es que mi papá sí conoció a Adonay, tuvieron su romance. Mi papá iba y venía, en esos tiempos no había los medios de comunicación de ahora, y mi papá luego se dio cuenta ella se había casado y se había ido. Por eso compuso la canción, porque efectivamente ella sí se fue”. A juicio de Betty Erazo, escuchar la canción es escuchar la historia de su amor. “Es una poesía. Él tuvo una relación con Adonay, mi papá no habla del tiempo que duró la relación. Ellos estaban acostumbrados a eso de ir y venir”.

En este video, suministrado por la familia del maestro Julio Erazo Cuevas a SEMANA, el maestro revela parte de su relación amorosa con Adonay:

El maestro se refirió a Adonay en una entrevista que concedió a la Radio Nacional de Colombia en 2018. En 2020 no pudo hablar con SEMANA, toda vez que su familia señaló que, por cuenta de su edad, su estado de salud era muy delicado. El maestro partió a los 92 años de edad. “Adonay (la composición de la canción) fue en Medellín. A mí me la presentaron en El Banco (Magdalena) y entonces, estando yo componiéndole a Adonay, se presentó un tipo que había sido novio de ella y se la llevó de ahí. Como ya había estado enamorado de ella y sabía que tenía un novio viejo, pues el tipo llegó y se la llevó, y después se casó con ella”.

“Mi papá, cuando volvió Adonay, ya no estaba. Mi papá viajaba mucho a Medellín porque era donde ellos grababan y aparte mi papá hacía sus giras con Los Corraleros de Majagual. Y antes duraban más de un mes ensayando, más de un mes en los hoteles. Entonces, el tema de Adonay es que, al parecer, detrás de ella sí había mucha gente porque era una señora muy simpática, me imagino que su manera de ser era muy agradable y por eso la canción dice ‘que mis labios han jugueteado en tu piel, que soy la mitad de tu ser, recuérdalo bien Adonay’. Sí hubo una relación”.

El maestro Julio Erazo Cuevas, compositor y autor de la famosa canción de Adonay - Foto: Suministrada a SEMANA por Daniel Castillo Erazo

La historia de Adonay, insistió su hija, no es un tema del que se hablara siempre dados los celos que significan para su madre. Además ―reveló su hija― él negó durante años la existencia de Adonay para evitar la molestia de su esposa, pero luego terminó aceptando que fue cierto. Entre risas y parte de asombro, recordó la hija del maestro Julio Erazo que su padre era muy mujeriego, “tomatrago”, parrandero y le sacó canción a cuanta experiencia de vida tuvo. “Mi papá era un enamorado, demasiado. A donde iba era una persona muy querida, un hombre muy bien parecido. Tenía la mejor mujer, el mejor trago y la mejor comida”, dijo entre risas. “Mi papá era muy mujeriego, demasiado. Acá en la costa los hombres le ponen otro nombre: era enamorado, claro, y muchas mujeres inspiraron muchas canciones. Mi papá nos decía que esta canción no se llamaba así, le cambió el nombre por mi mamá…”.

“Mi mamá le soportó muchas cosas a mi papá, son 64 años. Mi papá era muy mujeriego”, agregó, al recordar cómo estas letras se empezaron a inmortalizar cada diciembre, especialmente cuando fueron interpretadas por cantantes muy especiales y muy recordados por los colombianos. “Mi papá primero graba Adonay, lo graba él. Con el tiempo lo graban Los Hispanos, (Gustavo) El Loco Quintero lo grabó, y lo grabó Aicardi, quien fue realmente, no digamos que lo sacó del anonimato, pero sí fue la versión que más se escuchó y más gustó”.

El maestro Gustavo ‘El Loco’ Quintero falleció el 18 de diciembre de 2016, mientras que el maestro Rodolfo Aicardi murió el 24 de octubre de 2007. Aquí la manera en que interpretó la canción Adonay. “Esa versión fue una cosa hermosa”, recordó Betty Erazo. “De Adonay he leído mucho, pero no sabemos qué pasó con ella”. El 14 de julio de 2022, Discos Fuentes anunció que Adonay falleció. Aquí, las imágenes que quedaron de ella.