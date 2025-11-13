Suscribirse

Economía

Nequi anuncia nuevo servicio para sus usuarios: envíos de dinero desde Estados Unidos

Por medio de la herramienta se podrán desarrollar operaciones financieras en segundos.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 2:26 a. m.
Logo Nequi
Nequi anunció su nuevo servicio por medio de un comunicado de prensa. | Foto: Cortesía

Nequi, una de las billeteras digitales con más usuarios en el país, anunció un nuevo servicio que permitirá a sus clientes realizar giros desde Estados Unidos a cuentas en Colombia por medio de unos simples pasos.

A través del envío de un enlace, la persona que desee realizar un giro hacia Colombia podrá ingresar el valor del envío, diligenciar los datos financieros solicitados por la aplicación y enviar el dinero al destinatario.

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.
Por medio de la plataforma podrá recibir giros desde Estados Unidos. | Foto: SEMANA - Nequi

“Imagínate que enviar dinero de Estados Unidos a Colombia fuera tan fácil como mandar un meme. Con Giros a un Link, solo compartes un enlace (link) y ¡listo! La persona en EE. UU. lo abre, pone sus datos, paga con su tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard de EE. UU. y, en cuestión de minutos, la plata llega directo al disponible de tu Tarjeta Nequi Visa”, destaca Nequi.

¿Qué necesita tener la persona para utilizar la nueva herramienta?

  • Estar registrada en Nequi.
  • Contar con una cuenta de bajo monto o cuenta de ahorros.
  • Ser mayor de edad.
  • Tener la Tarjeta de Crédito Visa Nequi activa.

A través de los canales de atención de Nequi, las personas podrán conocer de primera mano los beneficios de esta nueva iniciativa.

Las operaciones realizadas cuentan con el control y supervisión de las autoridades financieras de Colombia y del Gobierno de Estados Unidos.

Contexto: Cuánto tendría que pagar al transferir un millón de pesos, si aprueban impuesto del 1,5 % a Nequi y Bre-B

Además, los usuarios pueden solicitar asesoría personalizada para conocer los montos y las características de los giros que se realizan por medio de la aplicación.

Actualizaciones recientes de Nequi

Otra de las novedades que ha presentado Nequi en las últimas semanas es una serie de actualizaciones en su aplicación, con las cuales busca fortalecer las medidas de seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios.

Mantenimiento Nequi
En días pasados Nequi pasados realizó una actualización a su plataforma de servicios. | Foto: Nequi

Las actualizaciones son necesarias para que las plataformas tecnológicas sigan funcionando de manera óptima. Así como se hace limpieza y mantenimiento de una casa para que permanezca ordenada y armoniosa, estas actividades que hacemos de forma programada y temporal en Nequi nos ayudan a que nuestra ‘casa’ funcione cada vez mejor, y esta es la manera en la que cuidamos la plata de nuestros usuarios”, destaca Nequi.

Contexto: Tecnología Tenga cuidado con su Nequi: nueva modalidad para robar el dinero de su cuenta bancaria en segundos

Por el momento, Nequi no ha anunciado nuevas actualizaciones. Sin embargo, a través de la aplicación, las personas pueden consultar las últimas noticias y comunicados oficiales de la billetera digital.

