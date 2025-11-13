Nequi anuncia nuevo servicio para sus usuarios: envíos de dinero desde Estados Unidos

Nequi, una de las billeteras digitales con más usuarios en el país, anunció un nuevo servicio que permitirá a sus clientes realizar giros desde Estados Unidos a cuentas en Colombia por medio de unos simples pasos.

A través del envío de un enlace, la persona que desee realizar un giro hacia Colombia podrá ingresar el valor del envío, diligenciar los datos financieros solicitados por la aplicación y enviar el dinero al destinatario.

Por medio de la plataforma podrá recibir giros desde Estados Unidos. | Foto: SEMANA - Nequi

“Imagínate que enviar dinero de Estados Unidos a Colombia fuera tan fácil como mandar un meme. Con Giros a un Link, solo compartes un enlace (link) y ¡listo! La persona en EE. UU. lo abre, pone sus datos, paga con su tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard de EE. UU. y, en cuestión de minutos, la plata llega directo al disponible de tu Tarjeta Nequi Visa”, destaca Nequi.

¿Qué necesita tener la persona para utilizar la nueva herramienta?

Estar registrada en Nequi.

Contar con una cuenta de bajo monto o cuenta de ahorros.

Ser mayor de edad.

Tener la Tarjeta de Crédito Visa Nequi activa.

A través de los canales de atención de Nequi, las personas podrán conocer de primera mano los beneficios de esta nueva iniciativa.

Las operaciones realizadas cuentan con el control y supervisión de las autoridades financieras de Colombia y del Gobierno de Estados Unidos.

Además, los usuarios pueden solicitar asesoría personalizada para conocer los montos y las características de los giros que se realizan por medio de la aplicación.

Actualizaciones recientes de Nequi

Otra de las novedades que ha presentado Nequi en las últimas semanas es una serie de actualizaciones en su aplicación, con las cuales busca fortalecer las medidas de seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios.

En días pasados Nequi pasados realizó una actualización a su plataforma de servicios. | Foto: Nequi

“Las actualizaciones son necesarias para que las plataformas tecnológicas sigan funcionando de manera óptima. Así como se hace limpieza y mantenimiento de una casa para que permanezca ordenada y armoniosa, estas actividades que hacemos de forma programada y temporal en Nequi nos ayudan a que nuestra ‘casa’ funcione cada vez mejor, y esta es la manera en la que cuidamos la plata de nuestros usuarios”, destaca Nequi.