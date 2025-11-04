Suscribirse

Tenga cuidado con su Nequi: nueva modalidad para robar el dinero de su cuenta bancaria en segundos

La nueva modalidad combina presión psicológica y tecnología para engañar a las víctimas en cuestión de segundos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

4 de noviembre de 2025, 2:36 p. m.
Los estafadores aprovechan la distracción y la prisa para lograr transferencias no autorizadas desde las cuentas digitales.
Una avalancha de notificaciones falsas busca confundir a los usuarios de Nequi | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Nequi y capturas de pantalla suministradas a SEMANA

Las estafas no se detienen y, en especial, cada inicio de mes los delincuentes buscan aprovechar cualquier descuido. Es por ello que, en los últimos días, ha aparecido una nueva modalidad dirigida especialmente a usuarios de Nequi, en la cual los criminales engañan a través de una gran cantidad de notificaciones de intentos de pago.

Cómo funciona el engaño

Este tipo de estafa hace llegar varias notificaciones de Nequi al celular en las cuales se solicita confirmación para así realizar un pago.

En un reciente caso notificado a SEMANA, se comentó que en menos de 5 minutos pueden llegar decenas de notificaciones, todas con la intención de que la víctima entre a la cuenta y acepte la transacción.

Expertos advierten que los delincuentes usan la confusión como arma para obtener aprobaciones indebidas.
La estafa se basa en generar urgencia, empujando al usuario a autorizar operaciones que no ha realizado. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes suministradas a SEMANA

En el caso reportado, el usuario enseñó capturas de pantalla en donde se puede ver como recibió más de 20 notificaciones seguidas. La víctima comenta a SEMANA que logró evitar la pérdida al no aceptar ninguna solicitud y comunicarse directamente con Nequi a través del navegador.

Aunque Nequi cuenta con medidas que impiden que una operación se realice sin la aprobación del titular, el riesgo aparece cuando el usuario, abrumado o distraído, autoriza un movimiento que no corresponde.

Los expertos en ciberseguridad recuerdan que este tipo de ataques no dependen tanto del sistema, sino de la manipulación psicológica, el delincuente juega con la presión del tiempo y el miedo a perder dinero para inducir al error.

Recomendaciones de Nequi ante la nueva modalidad

Quienes detecten un comportamiento sospechoso en su cuenta deben evitar ingresar por las notificaciones o enlaces externos, lo más recomendable, según Nequi, es abrir la aplicación directamente o acceder por el navegador a la página oficial para verificar si realmente existe un movimiento pendiente.

En uno de los casos denunciados, la víctima se comunicó con el servicio de atención de Nequi y recibió una instrucción clara:

“No aceptar ninguna notificación y realizar el cambio de contraseña de inmediato”.

Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
La caída del servicio provocó inquietud, y Nequi explicó qué pasa con los saldos. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

Además, es importante revisar los movimientos con frecuencia, incluso cuando no se hagan transacciones constantes.

Tenga presente que en este tipo de intento de estafa es común recibir una llamada de alguien que se hace pasar por supuesto “personal de soporte”, el cual solicita claves, números, correos o códigos. La recomendación es colgar y contactar a Nequi por los canales oficiales.

Nequi enfatiza que nunca pide datos personales, contraseñas ni códigos por teléfono, correo o mensaje. Si algo parece sospechoso, es mejor detenerse, desconfiar y verificar antes de caer en el engaño.

