Tenga cuidado con su Nequi: nueva modalidad para robar el dinero de su cuenta bancaria en segundos

Las estafas no se detienen y, en especial, cada inicio de mes los delincuentes buscan aprovechar cualquier descuido. Es por ello que, en los últimos días, ha aparecido una nueva modalidad dirigida especialmente a usuarios de Nequi, en la cual los criminales engañan a través de una gran cantidad de notificaciones de intentos de pago.

Cómo funciona el engaño

Este tipo de estafa hace llegar varias notificaciones de Nequi al celular en las cuales se solicita confirmación para así realizar un pago.

En un reciente caso notificado a SEMANA, se comentó que en menos de 5 minutos pueden llegar decenas de notificaciones, todas con la intención de que la víctima entre a la cuenta y acepte la transacción.

La estafa se basa en generar urgencia, empujando al usuario a autorizar operaciones que no ha realizado.

En el caso reportado, el usuario enseñó capturas de pantalla en donde se puede ver como recibió más de 20 notificaciones seguidas. La víctima comenta a SEMANA que logró evitar la pérdida al no aceptar ninguna solicitud y comunicarse directamente con Nequi a través del navegador.

Aunque Nequi cuenta con medidas que impiden que una operación se realice sin la aprobación del titular, el riesgo aparece cuando el usuario, abrumado o distraído, autoriza un movimiento que no corresponde.

Los expertos en ciberseguridad recuerdan que este tipo de ataques no dependen tanto del sistema, sino de la manipulación psicológica, el delincuente juega con la presión del tiempo y el miedo a perder dinero para inducir al error.

Recomendaciones de Nequi ante la nueva modalidad

Quienes detecten un comportamiento sospechoso en su cuenta deben evitar ingresar por las notificaciones o enlaces externos, lo más recomendable, según Nequi, es abrir la aplicación directamente o acceder por el navegador a la página oficial para verificar si realmente existe un movimiento pendiente.

En uno de los casos denunciados, la víctima se comunicó con el servicio de atención de Nequi y recibió una instrucción clara:

“No aceptar ninguna notificación y realizar el cambio de contraseña de inmediato”.

La caída del servicio provocó inquietud, y Nequi explicó qué pasa con los saldos.

Además, es importante revisar los movimientos con frecuencia, incluso cuando no se hagan transacciones constantes.

Tenga presente que en este tipo de intento de estafa es común recibir una llamada de alguien que se hace pasar por supuesto “personal de soporte”, el cual solicita claves, números, correos o códigos. La recomendación es colgar y contactar a Nequi por los canales oficiales.