Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

Hoy en día, crear ataques cibernéticos es mucho más sencillo que hace algunos años. Los avances tecnológicos han permitido a los ciberdelincuentes actuar con mayor libertad, aprovechando herramientas como la inteligencia artificial para atacar desde una pantalla.

Aunque los ataques más comunes afectan a celulares y computadores, sorprendentemente los routers wifi también pueden ser víctimas. Con un solo malware, los delincuentes pueden manipular la información personal de los usuarios y controlar su tráfico de internet.

El caso más reciente involucra a DKnife, un conjunto de herramientas de ciberespionaje identificado por Cisco Talos. Este marco está diseñado para monitorear gateways y realizar ataques de tipo Adversary-in-the-Middle (AitM). Incluye siete implantes basados en Linux capaces de inspeccionar profundamente el tráfico de red, manipular paquetes y distribuir malware a través de routers y otros dispositivos de borde.

La creación de ataques cibernéticos es más sencilla que hace años gracias a los avances tecnológicos. Foto: Getty Images

Según la misma fuente, DKnife ha estado activo desde al menos 2019, y su infraestructura de comando y control permaneció operativa hasta enero de 2026. Los expertos advierten que este tipo de ataques no se limita a un dispositivo específico: afecta PCs, dispositivos móviles y equipos del Internet de las Cosas (IoT).

A diferencia de otros malware, DKnife no infecta directamente ordenadores o móviles. Su objetivo son los routers y equipos que gestionan el tráfico de internet, desde donde puede espiar, modificar y redirigir la actividad en línea. Se ha detectado que podría estar vinculado a un grupo chino, ya que contiene comentarios en chino y se enfoca en servicios populares, como proveedores de correo locales.

La amenaza del malware es especialmente grave porque se instala en routers u otros equipos de red sin necesidad de infectar cada dispositivo individualmente. Desde allí, puede interceptar toda la información que circula, redirigir descargas legítimas hacia archivos alterados, llevar a los usuarios a páginas web falsas mediante secuestro de DNS y bloquear el tráfico hacia los antivirus.

Herramientas como la inteligencia artificial permiten a los ciberdelincuentes atacar de manera más precisa. Foto: Getty Images

Los routers y dispositivos de borde son objetivos clave de ataques sofisticados. Los atacantes emplean herramientas avanzadas, incluyendo marcos AitM y puertas traseras, por lo que es crucial mantener una monitorización constante y visibilidad de esta infraestructura.

“El descubrimiento del marco DKnife destaca las capacidades avanzadas de las amenazas AitM modernas, que combinan la inspección profunda de paquetes, la manipulación del tráfico y la distribución personalizada de malware en una amplia gama de dispositivos”, señalan los expertos.