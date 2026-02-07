Tecnología

Si sus contraseñas no tienen esta letra incluida, cámbielas ahora mismo porque podría ser víctima de fraude y estafa

Uno de los fallos más frecuentes es el uso de contraseñas simples, cortas o repetidas, lo que facilita el acceso no autorizado a cuentas personales.

Redacción Tecnología
7 de febrero de 2026, 10:38 p. m.
El avance acelerado de la tecnología ha incrementado la exposición de las personas a delitos informáticos
El avance acelerado de la tecnología ha incrementado la exposición de las personas a delitos informáticos

Con el rápido avance de la tecnología, las personas parecen estar más expuestas que nunca a los riesgos digitales. Esto se debe a que los ciberdelincuentes han sabido aprovechar la evolución tecnológica para cometer delitos cada vez más sofisticados. Basta con ocultarse tras una pantalla para engañar a los usuarios y obtener sus datos personales.

Aunque muchas de estas estafas y fraudes parecen sacados de una película, lo cierto es que no son casos aislados. Millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de estos delincuentes, quienes entienden cómo funciona la mente humana y no dudan en manipular las emociones para lograr sus objetivos.

Frente a este panorama, los expertos en ciberseguridad insisten en que, si bien los hackers son cada vez más creativos, evitar caer en sus trampas depende en gran medida de las buenas prácticas de los usuarios. Uno de los errores más comunes sigue siendo el uso de contraseñas débiles y poco seguras.

Algunas contraseñas pueden ser hackeadas por delincuentes en segundos.
Algunas contraseñas pueden ser hackeadas por delincuentes en segundos.

Por qué la letra ‘Ñ’ nunca puede faltar en sus contraseñas

En este contexto, el uso de la letra ‘ñ’ en las contraseñas puede convertirse en un aliado inesperado. De acuerdo con NordPass, muchas de las claves más utilizadas se repiten con frecuencia y suelen estar compuestas por secuencias numéricas o combinaciones simples, lo que las hace fáciles de adivinar, especialmente para delincuentes con experiencia.

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Incluir la letra ñ puede aumentar significativamente la seguridad de una contraseña, ya que dificulta los ataques de fuerza bruta y puede retrasar su descifrado de horas a semanas. No obstante, esta medida no es completamente infalible, pues no todos los servicios o plataformas, especialmente internacionales, permiten el uso de este carácter.

Así lo explicó el experto en ciberseguridad Hackavis en una entrevista concedida en 2024 al pódcast Inédito, donde señaló que incorporar la letra ñ en una contraseña puede incrementar notablemente su nivel de protección.

@inedito.podcast

Podcast con @hackavis, ya disponible en YouTube y Spotify! 🎙️🌟#inedito #podcast #teclado #hacker #programacion #criminal #ciberseguridad⚠️

♬ sonido original - Inédito Podcast - Inédito Podcast

A esto se suma la importancia de no reutilizar contraseñas ni usar la misma clave para todas las cuentas. Esta práctica puede resultar especialmente peligrosa, ya que, en caso de una filtración, los delincuentes podrían tomar el control de múltiples perfiles y acceder a información sensible como correos electrónicos, fotos, videos o incluso cuentas bancarias.

Crear contraseñas robustas es el primer paso para proteger la información personal. Los especialistas recomiendan que tengan al menos 12 caracteres y combinen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, lo que dificulta su descifrado mediante ataques automatizados.

Las contraseñas básicas pueden ser adivinadas mediante técnicas avanzadas.
Las contraseñas básicas pueden ser adivinadas mediante técnicas avanzadas.

Además, es fundamental actualizar las contraseñas de manera periódica, sobre todo si se sospecha de una brecha de seguridad o si llevan mucho tiempo sin cambiarse. Este hábito reduce el riesgo de accesos no autorizados y ayuda a mantener un mayor control sobre los datos personales.

Finalmente, el uso de gestores de contraseñas se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para reforzar la seguridad digital. Estas aplicaciones permiten generar, almacenar y administrar claves complejas de forma segura, evitando la necesidad de memorizarlas y facilitando la adopción de buenas prácticas sin sacrificar comodidad.

