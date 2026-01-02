Tecnología

Adiós a las contraseñas: así es la nueva tecnología que reemplazará la seguridad de sus equipos este 2026

Las claves tradicionales están dejando de ser una garantía frente al aumento del fraude digital.

David Alejandro Rojas García

3 de enero de 2026, 2:07 a. m.
El acceso a cuentas y dispositivos se encamina hacia un modelo más simple y seguro.
El acceso a cuentas y dispositivos se encamina hacia un modelo más simple y seguro. Foto: Getty Images / Canva

Recordar combinaciones, cambiarlas cada cierto tiempo o recuperarlas cuando se olvidan podría convertirse pronto en cosa del pasado.

De acuerdo con expertos, la seguridad digital atraviesa una transformación profunda y de cara a 2026, las contraseñas tradicionales comienzan a ceder su lugar a sistemas más simples para el usuario y más difíciles de vulnerar para los ciberdelincuentes.

Por qué las contraseñas ya no son confiables

De acuerdo con un análisis de Infordisa, empresa especializada en soluciones de seguridad digital, las contraseñas llevan décadas siendo el principal mecanismo de acceso, pero hoy representan uno de los puntos más frágiles del sistema.

Ataques automatizados (stuffing, phishing y fuerza bruta), engaños por correo o mensajes falsos y técnicas de prueba masiva de claves siguen aprovechando errores humanos comunes.

Los gestores de contraseñas se han vuelto esenciales por el aumento en el número de cuentas y claves que gestionan los usuarios.
El error humano sigue siendo el principal aliado de los ataques digitales que buscan robar credenciales. Foto: Getty Images

El problema se agrava porque muchas personas reutilizan la misma contraseña en diferentes plataformas o eligen combinaciones fáciles de adivinar. En ese contexto, las credenciales robadas se han convertido en la vía de entrada preferida para fraudes, suplantaciones de identidad y accesos no autorizados a servicios en la nube.

“Esto ha acelerado la adopción de modelos de autenticación moderna que eliminan por completo la necesidad de recordar contraseñas”, señala Infordisa.

La entidad también advierte que el escenario actual es aún más complejo por el uso de inteligencia artificial, falsificaciones cada vez más realistas y ataques dirigidos a grandes plataformas digitales, lo que deja en evidencia que el modelo tradicional ya no responde a las amenazas actuales.

Nunca utilice esta contraseña en sus cuentas, agencia de ciberseguridad demostró que es la más insegura de todas

La alternativa de las contraseñas clásicas

La alternativa que gana terreno es la autenticación sin contraseñas, un sistema que elimina la necesidad de escribir o memorizar claves, en su lugar, Infordisa señala que el acceso se valida mediante elementos propios del usuario o dispositivos confiables, como el celular o el computador personal.

La app Mobile Identify del CBP fue retirada de Google Play en medio de cuestionamientos por su uso de reconocimiento facial para identificar inmigrantes.
La seguridad digital avanza hacia sistemas que permiten acceder sin escribir ni recordar contraseñas. Foto: Getty Images

Este modelo se apoya en tecnologías que permiten confirmar la identidad con factores biométricos como:

  • Huella dactilar
  • Reconocimiento facial
  • Biometría de comportamiento

También se utilizan métodos basados en características físicas o de comportamiento, lo que reduce de forma significativa el riesgo de suplantación.

Infordisa enfatiza en 2 métodos más, indicando que los Passkeys: “El usuario valida su identidad mediante biometría o dispositivo confiable, y no existe contraseña almacenada que pueda ser robada”, por otra parte, los tokens de seguridad: “permiten autenticación robusta y estandarizada, reduciendo drásticamente el riesgo de ataques por suplantación”.

Según información recogida por elEconomista.es, sectores como la banca y las finanzas lideran esta transición, impulsados por el aumento del fraude digital y por regulaciones que exigen controles más estrictos. La masificación de los servicios móviles y los pagos electrónicos ha convertido esta evolución en una prioridad estratégica.

