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¿Olvidó la contraseña del wifi? El método rápido y efectivo para conectar su celular a internet con solo presionar un botón

Olvidar la contraseña del wifi puede convertirse en una situación frustrante, especialmente cuando se necesita conexión de manera urgente.

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Redacción Tecnología
29 de marzo de 2026, 2:50 p. m.
Algunas personas pueden olvidar la contraseña del wifi, pero existen formas rápidas de conectarse.
Algunas personas pueden olvidar la contraseña del wifi, pero existen formas rápidas de conectarse. Foto: Getty Images

En la actualidad, el acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica para estudiar, trabajar, comunicarse y entretenerse. Por ello, olvidar la contraseña del wifi puede resultar una situación frustrante, especialmente cuando se requiere conexión de manera urgente.

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Cuando un usuario no recuerda la clave de su red inalámbrica, la primera consecuencia es la imposibilidad de acceder a internet desde nuevos dispositivos. Aunque algunos equipos guardan automáticamente la contraseña tras conectarse por primera vez, cualquier intento de conexión desde otro celular, computador o tablet exige ingresarla nuevamente. Esto puede generar retrasos en tareas importantes o interrupciones en las actividades cotidianas.

Lo que parece un inconveniente menor puede derivar en varias complicaciones. La pérdida de acceso inmediato a la red afecta tareas urgentes y obliga a buscar soluciones como restablecer la contraseña del router o contactar al proveedor del servicio, procesos que pueden tomar tiempo.

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales.
Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales. Foto: Getty Images

Sin embargo, existe una alternativa práctica en muchos routers modernos: el sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup), una función diseñada para facilitar la conexión sin necesidad de introducir la clave manualmente.

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El WPS permite vincular un dispositivo a la red wifi de forma rápida mediante un botón físico o una opción en la configuración del router. Para utilizar este método, es necesario verificar que tanto el router como el dispositivo (teléfono, computador o tablet) sean compatibles con esta función. Por lo general, los routers incluyen un botón con esta etiqueta, ubicado en la parte trasera o lateral.

En un mundo interconectado, la capacidad de resolver rápidamente problemas de conexión ahorra tiempo.
En un mundo interconectado, la capacidad de resolver rápidamente problemas de conexión ahorra tiempo. Foto: Getty Images

El proceso es sencillo: basta con presionar el botón WPS del router durante unos segundos hasta que una luz indicadora comience a parpadear, señal de que el equipo está listo para aceptar nuevas conexiones. Luego, desde el dispositivo que se desea conectar, se selecciona la red wifi y se elige la opción de conexión mediante WPS. En pocos segundos, ambos equipos se sincronizan automáticamente, sin necesidad de ingresar la contraseña.

Este método resulta especialmente útil en el hogar, sobre todo cuando se manejan varios dispositivos o no se recuerda la clave. No obstante, es importante tener en cuenta que mantener el WPS activado de forma permanente puede implicar riesgos de seguridad, dado que podría facilitar accesos no autorizados. Por esta razón, se recomienda desactivarlo una vez completada la conexión.