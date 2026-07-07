Roja Directa APK: por qué ya no puede ver gratis los partidos de fútbol desde esta plataforma

La temporada del Mundial despierta el interés de millones de personas por el fútbol y refuerza el sentimiento de identidad y pertenencia hacia sus países. Durante el torneo es habitual que familiares y amigos se reúnan frente al televisor para apoyar a su selección y compartir la emoción de cada partido.

El ajuste que debe hacer en su televisor para mejorar al instante los colores y la calidad de imagen durante los partidos

Debido a la gran expectativa que genera la competencia, diferentes plataformas digitales ofrecen la transmisión de los encuentros mediante suscripciones de pago, lo que permite seguir los partidos desde distintos dispositivos y en cualquier lugar. Sin embargo, como no todos los aficionados pueden acceder a estos servicios, muchos recurren a páginas gratuitas para ver los encuentros.

Aunque estas alternativas pueden parecer una opción práctica, no siempre son seguras. Algunas carecen de las medidas necesarias para proteger la información personal de los usuarios y pueden convertirse en una puerta de entrada para diferentes amenazas digitales.

Uno de los casos más conocidos es Roja Directa, una plataforma que durante años ganó popularidad por reunir enlaces para ver eventos deportivos de forma gratuita. Sin embargo, con el endurecimiento de las medidas para proteger los derechos de transmisión, el sitio original dejó de operar como lo hacía anteriormente, dando paso a la aparición de numerosas páginas que intentan imitarlo.

Aunque las plataformas oficiales ofrecen la transmisión del Mundial, la mayoría requieren una suscripción de pago. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Acceder a este tipo de sitios puede representar un riesgo para la seguridad de los usuarios, como explicó el medio especializado Xataka. Entre las principales amenazas se encuentran las ventanas emergentes con publicidad engañosa, los enlaces fraudulentos y el contenido malicioso.

Estos elementos pueden provocar la instalación de virus o programas diseñados para robar información personal, rastrear la actividad en internet, obtener credenciales de redes sociales o cuentas bancarias e, incluso, facilitar el robo de identidad.

A esto se suma otro inconveniente. Debido a los constantes bloqueos relacionados con la protección de los derechos de transmisión del fútbol, muchas de estas páginas dejan de funcionar poco antes o durante los partidos.

Especialistas en ciberseguridad advierten que muchas páginas de este tipo contienen publicidad engañosa. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

En otros casos, ni siquiera ofrecen las transmisiones prometidas y, en su lugar, redirigen a los usuarios para descargar aplicaciones APK falsas o archivos potencialmente peligrosos que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos.

Por esta razón, los especialistas recomiendan evitar este tipo de plataformas y optar por servicios oficiales para seguir el Mundial. Además de ofrecer una transmisión estable y de mejor calidad, reducen el riesgo de exponer los datos personales o infectar los dispositivos con software malicioso.

Entre las opciones legales para ver los partidos se encuentran plataformas de streaming como Disney+ y Paramount+, así como operadores como DirecTV. En Colombia, Caracol Televisión y Canal RCN también transmiten algunos de los encuentros más importantes del torneo.