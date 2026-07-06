Por estas razones, PlayStation puede borrar para siempre su cuenta y los videojuegos comprados

Muchos jugadores asumen que, tras pagar por un título en la tienda virtual, este les pertenece para siempre. Sin embargo, la letra pequeña de los contratos digitales revela una realidad distinta: Sony tiene la potestad de restringir o eliminar el acceso a esos contenidos bajo condiciones específicas que aceptamos al crear un perfil.

Tras el anuncio de PlayStation de la ‘muerte’ de los CD, cientos de usuarios respondieron disgustados: desató polémica

El castigo por el olvido: La regla de los 36 meses

El desuso prolongado de un perfil también es un factor de riesgo. La compañía se reserva el derecho de dar de baja aquellas cuentas que no registren movimientos durante tres años. El reglamento indica que “si no ha utilizado su Cuenta durante al menos 36 meses, podemos tomar medidas para cerrarla”.

PlayStation puede cerrar una cuenta tras 36 meses de inactividad Foto: Getty Images / X - @PlayStation

Aunque la empresa debe notificar esta intención con seis meses de antelación al correo electrónico registrado, el usuario debe actuar para evitar la pérdida, dado que “el cierre de la Cuenta es irreversible”.

Mentiras en el registro y mal comportamiento

La veracidad de la información proporcionada al momento del registro es otra obligación ineludible. Si se detecta que una persona ha mentido sobre sus datos personales, como la edad o el lugar de residencia, se pueden tomar medidas disciplinarias. Las fuentes advierten que “si nos proporciona información falsa, podríamos suspender las Cuentas afectadas”.

Asimismo, el trato hacia los empleados de la empresa es un factor determinante para la permanencia en el servicio. La normativa es estricta respecto al comportamiento abusivo: “si su comportamiento sugiere un riesgo para nuestro personal, nuestra comunidad o nuestra empresa, podemos suspender su Cuenta”.

Modificaciones prohibidas y piratería

La integridad técnica de los sistemas es una prioridad para la compañía. El uso de herramientas para alterar el funcionamiento normal de la consola o el acceso a contenidos de forma ilícita conlleva sanciones severas. Está prohibido “utilizar cualquier hardware o software no autorizado”, así como intentar “descifrar, realizar labores de ingeniería inversa, descompile ni desmonte” cualquier producto digital.

Manipular el sistema o usar contenido ilegal puede tener graves consecuencias Foto: Getty Images

Además, se prohíbe taxativamente utilizar “Productos digitales ni Sistemas autorizados robados o adquiridos de forma ilegal”. El incumplimiento de estas normas de propiedad intelectual puede derivar en el bloqueo permanente del sistema para conectarse a la red.

¿Qué pasa con los juegos pagados tras una suspensión?

Cuando se produce una sanción por incumplir los términos aceptados, el castigo afecta directamente a la biblioteca de juegos ya pagados. Las fuentes aclaran que “durante el periodo de suspensión, usted no podrá utilizar los Servicios online de PlayStation. Esto significa que no podrá utilizar determinados Productos digitales, incluso aquellos por los que haya pagado”.