La inesperada decisión de Sony que transformaría para siempre los juegos de PlayStation: todo estaría listo para 2028

Sony anunció que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos videojuegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero de 2028. Con esta decisión, la compañía pondrá fin a una etapa para los títulos en formato físico y apostará exclusivamente por la distribución digital.

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La empresa explicó que esta medida responde a “la evolución de las preferencias de los consumidores”, ya que, según indicó, cada vez más jugadores optan por adquirir sus videojuegos de forma digital. Por ello, todos los nuevos títulos llegarán únicamente en este formato.

La decisión fue comunicada mediante una publicación en el blog oficial de PlayStation, donde Sony señaló que toda la industria del entretenimiento está migrando progresivamente hacia los contenidos digitales, dejando atrás los soportes físicos. En ese sentido, calificó el cambio como una “evolución natural” para Sony Interactive Entertainment.

“Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día”, afirmó la compañía, que también aseguró que continuará desarrollando nuevas formas para facilitar el acceso de los usuarios a su catálogo.

La decisión responde al cambio en los hábitos de los jugadores. Foto: Getty Images

De esta manera, desde enero de 2028 dejarán de fabricarse discos físicos para todos los nuevos lanzamientos de PlayStation. A partir de esa fecha, los juegos estarán disponibles en la PlayStation Store y en establecimientos comerciales únicamente mediante códigos de descarga o versiones digitales. Sin embargo, los títulos publicados antes de esa fecha seguirán comercializándose en formato físico.

Aunque tanto el formato físico como el digital ofrecen ventajas, la decisión también plantea algunos inconvenientes para los jugadores. Uno de los principales es la dependencia de una conexión a internet y de las condiciones establecidas por la empresa propietaria de la plataforma o por los servicios en la nube que permiten acceder a los videojuegos.

Esto significa que, si una distribuidora o desarrolladora decide retirar un juego de sus servidores, los usuarios podrían perder el acceso al título, incluso si lo compraron. Un caso conocido fue el de The Crew, de Ubisoft, cuyo cierre dejó sin posibilidad de jugar a quienes lo habían adquirido. Esto ocurre porque, en la mayoría de los casos, los videojuegos digitales no se venden como un producto de propiedad permanente, sino como una licencia de uso que puede modificarse o revocarse bajo determinadas condiciones.

Sony pone fin a los discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation. Foto: Getty Images

Asimismo, el formato digital dificulta el préstamo de juegos entre usuarios y elimina prácticamente el mercado de segunda mano, una alternativa que durante años permitió acceder a videojuegos a un menor costo.

No obstante, los juegos digitales también ofrecen beneficios. Permiten comprar y descargar títulos de forma inmediata desde cualquier lugar, eliminan la necesidad de cambiar discos y, en muchos casos, posibilitan jugar en diferentes dispositivos al estar vinculados a una misma cuenta de usuario. Además, facilitan la distribución de actualizaciones y contenidos adicionales de manera automática.

*Con información de Europa Press.