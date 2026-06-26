Videojuegos que se estrenan en julio 2026: estas son las fechas y títulos más esperados

Una de las grandes ventajas de la tecnología es que, con el paso del tiempo, ha ampliado las opciones de entretenimiento para los usuarios. Aunque las plataformas de streaming con películas y series siguen siendo una de las alternativas más populares, los videojuegos han logrado consolidarse como una de las formas de entretenimiento favoritas para millones de personas.

Varios videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store tras las nuevas medidas de calidad impuestas por Sony

Más allá de ser un simple pasatiempo, los videojuegos representan una oportunidad para desconectarse de la rutina, compartir partidas con amigos o enfrentarse a nuevos desafíos. Por eso, cada vez que se anuncia una nueva entrega de una saga reconocida o el lanzamiento de una propuesta completamente inédita, la expectativa entre los jugadores no tarda en crecer.

Cada mes llegan al mercado nuevos títulos que buscan sorprender con historias, mecánicas innovadoras y mejoras gráficas que prometen ofrecer una experiencia más inmersiva. Julio de 2026 no será la excepción y contará con varios lanzamientos destacados, según el portal especializado MeriStation.

High On Life 2 (1 de julio)

En esta ocasión, un grupo de armas alienígenas parlantes ayudará a los jugadores a enfrentar una conspiración intergaláctica que amenaza el futuro de la humanidad.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced (9 de julio)

La clásica aventura de piratas protagonizada por Edward Kenway vuelve en una versión remasterizada que incorpora gráficos renovados, mejoras en la jugabilidad y contenido adicional para ofrecer una experiencia más completa.

El mes contará con videojuegos de distintos géneros, como acción y supervivencia. Foto: Adobe Stock

Echoes of Aincrad (10 de julio)

Este RPG de acción, ambientado en el universo de Aincrad, permitirá crear un personaje propio, fortalecer a un compañero de aventuras y superar intensos combates a medida que avanza la historia.

Palworld (10 de julio)

Los jugadores podrán capturar criaturas conocidas como Pal, utilizarlas en combates y aprovechar sus habilidades para construir y realizar distintas tareas.

Splatoon Raiders (23 de julio)

Esta nueva entrega para un solo jugador pone a los usuarios en el papel de un mecanista que, junto al Clan Surimi, explorará unas misteriosas islas en busca de valiosos tesoros mientras descubre los secretos que esconden.

Los videojuegos continúan consolidándose como una de las formas de entretenimiento más populares. Foto: Getty Images

Halo: Campaign Evolved (28 de julio)

La campaña original de Halo: Combat Evolved regresa con un remake que actualiza los gráficos, mejora los controles e incorpora tres misiones inéditas que amplían la historia del icónico título.

The Relic: The First Guardian (31 de julio)

Este RPG de acción con mecánicas tipo soulslike pone a los jugadores en el papel del último guardián, cuya misión será recuperar antiguas reliquias para devolver el equilibrio a un mundo que quedó devastado.