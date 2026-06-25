Varios videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store tras las nuevas medidas de calidad impuestas por Sony

Sony lleva desde principios de año aplicando cambios en las directrices de publicación de videojuegos en la PlayStation Store que las han vuelto más estrictas y han dejado fuera a desarrolladores como el estudio Afil Games, que ha denunciado la retirada de sus juegos.

La firma tecnológica se ha propuesto elevar la calidad de los videojuegos de PlayStation y, para ello, lleva meses retirando títulos considerados basura, es decir, que son copias de otros independientes populares, que están inacabados, tienen mala calidad o directamente han sido creados con inteligencia artificial para conseguir dinero.

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Esta decisión ha afectado a estudios y editoras como GoGame Console Publisher, Welding Byte, ThiGames y VRCForge Studios, y próximamente lo hará también con el estudio brasileño Afil Games, que ha denunciado la situación a través de X (antes Twitter).

Afil Games ha confirmado algo que PlayStation no ha hecho público: que “desde principios de este año, ha estado implementando directrices más estrictas para la publicación de juegos en su plataforma”.

PlayStation apuesta por la calidad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esos cambios han llevado a que el modelo de negocio de Afil Games ya no sea compatible con lo que se espera de un videojuego que pueda publicarse en PlayStation, y por ello la compañía ha decidido “no seguir con la asociación para futuros lanzamientos”, lo que también implica que los juegos actualmente disponibles serán retirados de la PlayStation Store próximamente.

Asegura que tiene proyectos en desarrollo y ha agradecido el apoyo de los seguidores de sus juegos. “Seguimos comprometidos a ofrecer nuevas experiencias a nuestros jugadores a través de Xbox One, Xbox Series, Microsoft Store y Nintendo Switch”, concluyó en su comunicado.

ANKARA, TURKEY - FEBRUARY 27: In this photo illustration a mobile phone and a computer screen display the PlayStation and Sony logo in Ankara Turkey on February 27, 2020. Fatih Kurt / Anadolu Agency Foto: Anadolu Agency

¿Se puede limitar el tiempo de juego, el contenido y las compras de los hijos con la nueva aplicación de PlayStation?

La aplicación de control parental PlayStation Family incluye capacidades en tiempo real para gestionar y limitar el tiempo de juego de los menores, así como el contenido y las compras dentro de la PlayStation Store.

La compañía de videojuegos compartió su compromiso de ofrecer un espacio de juego seguro para todos los usuarios de todas las edades, en concreto, mejorando la forma en que los padres pueden administrar la experiencia de juego de sus hijos.

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Para ello, aunque las consolas PlayStation 4 y 5 ya incluyen funciones de control parental, como la configuración de tiempo de juego y la restricción de edad, Sony cuenta con la aplicación PlayStation Family a nivel global.

Esta nueva aplicación ha sido diseñada para ayudar a los padres a configurar y gestionar la experiencia de juego de sus hijos en las consolas PlayStation, directamente desde su dispositivo móvil o smartphone, tal y como detalló en un comunicado en su blog.

*Con información de Europa Press.