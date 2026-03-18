Videojuegos

PS5 y PlayStation Portal reciben actualización clave con mejoras en streaming y gráficos: así cambia la experiencia de juego

El objetivo de esta tecnología es optimizar el uso del aprendizaje automático en videojuegos y facilitar su adopción por parte de los desarrolladores.

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Redacción Tecnología
18 de marzo de 2026, 2:06 p. m.
PlayStation renueva la experiencia de juego con mejoras visuales y de rendimiento.
PlayStation renueva la experiencia de juego con mejoras visuales y de rendimiento. Foto: NurPhoto via Getty Images

PlayStation ha optimizado la experiencia tanto en PlayStation 5 como en el dispositivo PlayStation Portal con su más reciente actualización de software del sistema, que introduce mejoras visuales y de rendimiento.

En el caso de PlayStation Portal, el equipo diseñado para el juego remoto y en la nube, la retransmisión por streaming ahora ofrece mayor estabilidad. Además, se han incorporado ajustes en la interfaz que facilitan su uso, junto con notificaciones más claras sobre invitaciones y logros.

En el apartado visual, los usuarios ahora pueden seleccionar el modo “1080p Alta calidad” al jugar en remoto o mediante streaming, lo que proporciona una tasa de bits superior frente al modo “1080p Estándar”.

PlayStation apuesta por la calidad: PSSR y mejoras en streaming llegan a PS5 y Portal.
Varios juegos ya son compatibles con esta tecnología, incluyendo títulos populares y próximos lanzamientos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, la actualización del sistema de PlayStation 5 incorpora la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que mejora el rendimiento visual en los juegos compatibles con la consola PS5 Pro.

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Esta tecnología permite escalar la resolución de la imagen para lograr mayor nitidez, detalle y estabilidad. La compañía ha confirmado su compatibilidad con títulos como Silent Hill 2, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2, Control, Senua’s Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3, Rise of the Ronin, Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds y Dragon’s Dogma 2.

La actualización ya empezó a estar disponible.
Se realizaron cambios en la interfaz de PlayStation Portal para hacerla más intuitiva. Foto: Getty Images

A esta lista se sumarán próximamente Crimson Desert, Assassin’s Creed Shadows y Cyberpunk 2077. “A partir de ahora, la mayoría de nuevos juegos para PS5 Pro serán compatibles con esta versión mejorada de PSSR desde su lanzamiento”, ha señalado la compañía.

PSSR se basa en un nuevo algoritmo y en una red neuronal desarrollados en colaboración con AMD dentro del proyecto “Amethyst”. Presentado en 2024, este avance busca crear una arquitectura más adecuada para el aprendizaje automático y facilitar el acceso a esta tecnología entre los desarrolladores de videojuegos.

*Con información de Europa Press