Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

El universo de fantasía creado por Obsidian ampliará su alcance con la llegada de uno de sus títulos más ambiciosos a una nueva consola.

David Alejandro Rojas García

9 de enero de 2026, 10:33 p. m.
Obsidian Entertainment abrirá las puertas de su mundo mágico a usuarios de PlayStation con un lanzamiento confirmado.
El catálogo de juegos que antes eran exclusivos de Xbox continúa ampliando su alcance. En esta ocasión, Avowed, la propuesta de rol y fantasía desarrollada por Obsidian Entertainment, confirma su desembarco en PlayStation 5, una noticia que abre la puerta a que nuevos jugadores se adentren en su universo cargado de misterio, magia y decisiones con peso narrativo. Tras consolidarse en Xbox y PC, el título prepara su llegada a la consola de Sony con varias novedades y fecha ya definida.

Avowed confirma fecha de estreno y ediciones en PS5

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales del juego, donde se confirmó que Avowed estará disponible en PlayStation 5 a partir del 17 de febrero de 2026. Desde ya, los jugadores pueden reservarlo en la PlayStation Store, con dos versiones distintas pensadas para diferentes públicos.

La Edición Estándar tendrá un precio de 49,99 dólares, mientras que la Edición Premium se ofrecerá por 59,99 dólares. Estos valores serán los mismos en todas las tiendas digitales donde el juego esté disponible, manteniendo una política de precios unificada para su lanzamiento.

Un mundo de fantasía marcado por decisiones y peligro

Ambientado en Eora, un escenario conocido por los seguidores de los trabajos previos de Obsidian, Avowed propone una historia en la que el jugador asume el rol de un enviado encargado de investigar una extraña corrupción que se extiende por las Tierras Vivientes.

La actualización ya empezó a estar disponible.
La expansión del catálogo multiplataforma suma una nueva propuesta de fantasía que apunta a atraer a más aventureros. Foto: Getty Images

Lo que comienza como una misión oficial pronto se convierte en un conflicto más profundo, con implicaciones personales y amenazas que van más allá de lo visible.

La experiencia invita a recorrer territorios tan bellos como hostiles, moldeados por fuerzas antiguas y secretos enterrados.

