El sencillo truco para jugar en el celular con una PS5 o PS4 y disfrutar de sus videojuegos favoritos

Hace pocos días, PlayStation 5 recibió una nueva actualización de sistema que introdujo cambios significativos en el funcionamiento de los controladores, con el objetivo de optimizar la experiencia de juego.

Entre las novedades, se destaca la posibilidad de emparejar los mandos inalámbricos DualSense y DualSense Edge con varios dispositivos de manera simultánea, lo que permite alternar entre ellos sin necesidad de repetir el proceso de vinculación.

La actualización también incorpora un modo de ahorro de energía que contribuye a una mayor eficiencia durante las partidas, ya que permite ejecutar los juegos con un menor consumo eléctrico. Estas funciones han generado entusiasmo entre la comunidad de jugadores más apasionados.

Los usuarios tienen la facilidad de usar la consola de manera remota. | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, existen otras características que en muchas ocasiones pasan desapercibidas o no se utilizan de forma correcta, como la opción de configurar el sistema PlayStation para su uso remoto desde dispositivos móviles.

En este sentido, Sony ha facilitado nuevas alternativas para disfrutar tanto de PS5 como de PS4 mediante la aplicación PS Remote Play, que permite controlar la consola desde un teléfono celular o una tableta. Esta herramienta ofrece la comodidad de acceder a juegos y funciones sin necesidad de estar frente al televisor.

Para comenzar a utilizarla, es necesario comprobar que los dispositivos cumplen con los requisitos y descargar la aplicación desde Google Play o la App Store, compatible tanto con PS5 como con PS4. La configuración solo debe realizarse la primera vez que se use.

En el caso de la PS5, el proceso es sencillo: desde la pantalla de inicio se debe acceder a Configuración > Sistema > Uso a distancia y habilitar la opción Activar el Uso a distancia, de acuerdo con las preferencias del usuario.

Para poder usar el PS a distancia se debe descargar una aplicación. | Foto: Getty Images

Asimismo, si se desea utilizar el mando de forma remota mientras la consola permanece en modo de reposo, es preciso activar el modo ‘Ahorro de energía’ en el sistema, acceder a ‘Funciones disponibles en modo de reposo’ y habilitar las opciones ‘Mantenerse conectado a Internet’ y activar el encendido de la PS5.