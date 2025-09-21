Suscribirse

Tecnología

El sencillo truco para jugar en el celular con una PS5 o PS4 y disfrutar de sus videojuegos favoritos

Esta herramienta ofrece la comodidad de jugar o acceder a funciones de la consola sin necesidad de estar frente al televisor.

Redacción Tecnología
21 de septiembre de 2025, 4:51 p. m.
La forma correcta de usar PS Remote Play en dispositivos móviles.
La forma correcta de usar PS Remote Play en dispositivos móviles | Foto: Getty Images

Hace pocos días, PlayStation 5 recibió una nueva actualización de sistema que introdujo cambios significativos en el funcionamiento de los controladores, con el objetivo de optimizar la experiencia de juego.

Entre las novedades, se destaca la posibilidad de emparejar los mandos inalámbricos DualSense y DualSense Edge con varios dispositivos de manera simultánea, lo que permite alternar entre ellos sin necesidad de repetir el proceso de vinculación.

La actualización también incorpora un modo de ahorro de energía que contribuye a una mayor eficiencia durante las partidas, ya que permite ejecutar los juegos con un menor consumo eléctrico. Estas funciones han generado entusiasmo entre la comunidad de jugadores más apasionados.

Recientes testimonios de jugadores de PlayStation 5 indican que la duración de la batería del control DualSense se ha visto afectada, llevando a muchos a investigar las causas detrás de este fenómeno.
Los usuarios tienen la facilidad de usar la consola de manera remota. | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, existen otras características que en muchas ocasiones pasan desapercibidas o no se utilizan de forma correcta, como la opción de configurar el sistema PlayStation para su uso remoto desde dispositivos móviles.

Contexto: EA Sports FC 26: esta es la apuesta por volver a los “fundamentos” de Fifa y así reconciliarse con los fans

En este sentido, Sony ha facilitado nuevas alternativas para disfrutar tanto de PS5 como de PS4 mediante la aplicación PS Remote Play, que permite controlar la consola desde un teléfono celular o una tableta. Esta herramienta ofrece la comodidad de acceder a juegos y funciones sin necesidad de estar frente al televisor.

Para comenzar a utilizarla, es necesario comprobar que los dispositivos cumplen con los requisitos y descargar la aplicación desde Google Play o la App Store, compatible tanto con PS5 como con PS4. La configuración solo debe realizarse la primera vez que se use.

En el caso de la PS5, el proceso es sencillo: desde la pantalla de inicio se debe acceder a Configuración > Sistema > Uso a distancia y habilitar la opción Activar el Uso a distancia, de acuerdo con las preferencias del usuario.

EE.UU.
Para poder usar el PS a distancia se debe descargar una aplicación. | Foto: Getty Images

Asimismo, si se desea utilizar el mando de forma remota mientras la consola permanece en modo de reposo, es preciso activar el modo ‘Ahorro de energía’ en el sistema, acceder a ‘Funciones disponibles en modo de reposo’ y habilitar las opciones ‘Mantenerse conectado a Internet’ y activar el encendido de la PS5.

Con estos pasos, los jugadores tienen la posibilidad de disfrutar de sus títulos favoritos y controlar la consola desde cualquier lugar con conexión a internet, ampliando así la experiencia de entretenimiento más allá del televisor.

Contexto: Parecía imposible, pero sale a la luz un nuevo emulador para jugar a la Nintendo Switch desde el celular

Encuentra aquí lo último en Semana

1. René Higuita se pronunció sobre el ‘gemelo’ que le encontraron en Bucaramanga: esto dijo

2. ¿Reformar la consulta previa? La propuesta del Centro Democrático para impulsar proyectos energéticos

3. Trump responde a incursión de cazas rusos en Estonia y lanza una dura amenaza a Putin

4. Gustavo Petro guarda silencio frente a las denuncias de malos manejos en la Unidad de Víctimas y que comprometen a un senador

5. Ousmane Dembelé no asistirá al Balón de Oro 2025: la razón desata polémica en Europa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PS5PlayStationVideojuegosCelulares

Noticias Destacadas

La forma correcta de usar PS Remote Play en dispositivos móviles.

El sencillo truco para jugar en el celular con una PS5 o PS4 y disfrutar de sus videojuegos favoritos

Redacción Tecnología
Las víctimas deben recopilar pruebas, informar al banco y denunciar ante la Policía.

No todo lo que brilla es oro: alerta por peligrosa estafa que juega con la ilusión y los ahorros de quienes buscan empleo

Redacción Tecnología
Los usuarios deben comprobar si sus datos se filtraron para detener posibles ataques informáticos.

¿Sospecha que sus datos se filtraron en la ‘dark web’? Así puede comprobarlo con esta función para protegerse de los hackers

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.