Parecía imposible, pero sale a la luz un nuevo emulador para jugar a la Nintendo Switch desde el celular

Lo que parecía un sueño gamer ya es realidad: un emulador permite jugar títulos de Nintendo Switch en el celular.

Redacción Tecnología
18 de septiembre de 2025, 1:26 a. m.
Lo que parecía incierto tras la caída de Yuzu toma forma con un emulador que promete estabilidad en celulares.
La emulación de Nintendo Switch da un salto clave con la llegada de Eden Emulator a Android. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Lo que muchos consideraban una tarea compleja finalmente se ha materializado. La posibilidad de disfrutar los títulos de la consola híbrida de Nintendo directamente desde nuestro smartphone ya es una realidad más accesible gracias a una nueva propuesta que ha llegado al mercado oficial de aplicaciones.

Después del polémico cierre de Yuzu, el panorama de la emulación parecía incierto, sin embargo, la comunidad de desarrolladores no se rindió y continuó buscando opciones que permitieran a los usuarios seguir experimentando con sus juegos en celulares.

Llega un emulador de Nintendo Switch a la Play Store

La gran novedad es que Eden Emulator se ha convertido en el primer sucesor de Yuzu en conseguir un lugar oficial dentro de Google Play Store, esto es un cambio totalmente significativo, ya que las anteriores alternativas que surgieron tras el cierre del emulador original permanecieron fuera de las opciones de descarga de Android.

“Eden es un emulador de Nintendo Switch, derivado de Yuzu, que se centra en el alto rendimiento sin comprometer la estética, la compatibilidad o la estabilidad”, dice en PlayStore.

Juegos
Los fanáticos están felices. | Foto: LightRocket via Getty Images

Aunque la versión actual disponible en la tienda no corresponde a la más reciente del proyecto, los creadores han confirmado que próximamente lanzarán la actualización v0.0.3 directamente a través de la plataforma oficial.

Esta estrategia permite que la instalación de la aplicación para usuarios que no tengan mucha relación con instalación de apps sea mucho más suave.

La filosofía de Eden se centra en encontrar el equilibrio entre experimentación y fiabilidad, sus desarrolladores priorizan no solo conseguir que los juegos funcionen, sino que buscan garantizar que lo haga de manera consistente y estable.

Controles personalizables

Antes que nada, es importante tener en cuenta que para utilizar este emulador, es necesario contar con Android 11 o una versión más reciente del sistema operativo. Una vez cumplido este requisito, se pueden acceder a las opciones de configuraciones de control.

De acuerdo con AndroidAyuda, “Eden ofrece un abanico de opciones para adaptar los controles a tu manera de jugar, con soporte para pantalla táctil y botones virtuales dispuestos al estilo Pro Controller (...) Si quieres afinar, puedes alternar entre esquemas como Dual Joy-Con, solo Joy-Con derecho o izquierdo, modo portátil o incluso un layout inspirado en GameCube, según lo que te resulte más cómodo”.

