PS5 lanza nueva actualización: incluye cambio rápido de mando y mejoras en el ahorro de energía

La última actualización del sistema de PlayStation 5 incorporó una función que permite emparejar los mandos inalámbricos DualSense y DualSense Edge en varios dispositivos de forma simultánea, lo que facilita cambiar entre ellos sin necesidad de repetir el proceso de vinculación. Además, incluye un nuevo modo de ahorro de energía para juegos.

Sony explicó que los controladores de PS5 están diseñados para ser compatibles con distintos dispositivos, como PC, Mac y móviles, de modo que la compatibilidad multiplataforma ofrece una experiencia de juego “más flexible y fluida”.

Sony lanzó una nueva actualización del sistema. | Foto: Getty Images

Con esta actualización, los DualSense y DualSense Edge pueden registrarse en hasta cuatro dispositivos a la vez, asignando uno a cada botón de acción. Para emparejarlos, el usuario debe mantener presionados el botón PS y uno de los botones de acción (triángulo, círculo, cruz o cuadrado) durante cinco segundos, hasta que la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen dos veces. Luego, el dispositivo elegido se podrá vincular mediante bluetooth en la ranura seleccionada.

Si el mando está conectado con cable USB, es necesario desconectarlo antes de iniciar el emparejamiento y comprobar que tanto la barra luminosa como el indicador de jugador estén apagados. Para alternar entre dispositivos, basta con pulsar el botón PS y el botón de acción correspondiente a una ranura durante tres segundos, sin importar si el mando está encendido o apagado.

Según la compañía, esta función evita tener que emparejar los mandos cada vez, potenciando la experiencia multiplataforma.

Es posible alternar fácilmente entre dispositivos sin necesidad de volver a emparejar. | Foto: Getty Images

Modo de ahorro de energía

Otra de las novedades es el modo que estará disponible en el menú de configuración bajo el nombre Ahorro de energía, para juegos, que permite ejecutar títulos compatibles con un menor consumo eléctrico, reduciendo el impacto ambiental.

Sony adelantó que futuros juegos como Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yotei serán compatibles con este modo, más títulos se sumarán progresivamente.

La actualización comenzó a distribuirse este miércoles y puede instalarse directamente desde el menú de ajustes de la consola.