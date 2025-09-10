PS6: se filtra la primera característica de la próxima PlayStation; hay quejas entre los usuarios

Sony está preparando su próxima consola de videojuegos, la PlayStation 6, y ya comenzaron a circular los primeros rumores sobre cómo será. Sin embargo, una información filtrada ha causado mucho revuelo entre las personas que disfrutan de los videojuegos, generando opiniones muy divididas sobre lo que podría venir.

La noticia llegó a través de sitios web especializados en videojuegos y ha logrado llamar la atención tanto de quienes juegan ocasionalmente como de los más fanáticos. La controversia se centra en un cambio importante que podría afectar la forma en que tradicionalmente hemos usado las consolas durante muchos años.

Sony seguirá su plan habitual pero con cambios importantes

Un directivo de Sony, llamado Hideaki Nishino, ya había mencionado anteriormente que la compañía planea sacar su nueva consola entre los años 2027 y 2028. Esta fecha encaja con lo que normalmente hace Sony: lanzar una nueva PlayStation cada ocho años más o menos, algo que viene haciendo desde hace décadas.

El futuro de los videojuegos físicos estaría en riesgo con la PS6, de acuerdo con rumores que señalan la exclusión del lector de discos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero ahora han aparecido rumores que sugieren que esta nueva consola traerá modificaciones importantes en su diseño. Tom Henderson, un periodista conocido por revelar información correcta sobre videojuegos antes de tiempo, compartió un detalle que ha molestado a muchos usuarios: la PlayStation 6 vendría solamente en versión digital, sin lector de discos incluido.

Esto significa que si alguien quiere usar discos físicos de juegos, tendría que comprar por separado un dispositivo adicional que le permita leer esos discos.

Los usuarios no están contentos con esta decisión

Esta estrategia no es completamente nueva para Sony. Ya con la PlayStation 5 actual, la compañía ofreció dos opciones: una versión con lector de discos incluido y otra completamente digital más barata. Sin embargo, hacer que la versión digital sea la única opción desde el inicio para la PS6 ha generado muchas quejas.

La filtración sobre la nueva PlayStation 6 indica que Sony apostaría por un modelo completamente digital, generando críticas inmediatas. | Foto: Getty Images

Las personas están expresando su molestia principalmente en redes sociales como X, Facebook e Instagram. Muchos argumentan que este cambio es un retroceso porque valoran mucho poder comprar juegos físicos en las tiendas, coleccionarlos como si fueran libros o películas, e incluso intercambiarlos o venderlos cuando ya no los usan.

Además, está el tema del dinero extra que tendrían que gastar. Muchos sienten que el lector de discos debería venir incluido en el precio de la consola, no como un accesorio opcional que cuesta más dinero.