Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Xbox impulsa un cambio en el ‘gaming’ al permitir jugar directamente desde el televisor sin usar consola.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

26 de diciembre de 2025, 11:34 p. m.
El juego en la nube gana protagonismo con la llegada de Xbox a los Smart TV compatibles.
El juego en la nube gana protagonismo con la llegada de Xbox a los Smart TV compatibles. Foto: Getty Images/Image Source

Los Smart TV están a punto de dar un giro definitivo en la forma de consumir videojuegos, pues Xbox ha ampliado su ecosistema y ahora permite jugar títulos de su catálogo directamente desde el Smart TV, sin necesidad de contar con una consola física, una apuesta que refuerza el peso del juego en la nube y redefine el papel del televisor en el entretenimiento del hogar.

Xbox lleva Game Pass directamente al televisor

Xbox ha extendido la disponibilidad de su aplicación a los televisores de Amazon de la Fire TV 4-Series y la Fire TV Omni QLED Series, de manera que permite jugar a títulos de Game Pass directamente en la TV, sin necesidad de videoconsola a través de Xbox Cloud Gaming.

La iniciativa busca eliminar barreras de acceso y facilitar que más usuarios se conecten a su ecosistema de videojuegos desde un solo dispositivo.

La experiencia de Xbox Cloud Gaming llega a los Smart TV y elimina el uso de dispositivos externos.
Los modelos Fire TV 4-Series y Omni QLED incorporan la aplicación de Xbox para jugar directamente desde el televisor. Foto: Getty Images

Del Fire TV Stick al Smart TV sin dispositivos adicionales

La compañía ya lanzó esta opción para los dispositivos Fire TV Stick, con las versiones 4K o 4K Max, en julio del pasado año, permitiendo acceder a la biblioteca, transmitir y ejecutar juegos de Xbox gráficamente intensos, como Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield, y Forza Horizon 5, directamente en la TV donde estuviese instalado el Fire TV Stick.

Ahora, Amazon ha anunciado que también ofrecerá juegos de Xbox Game Pass directamente en sus propios televisores inteligentes al estar equipados con la aplicación Xbox, sin necesidad de disponer dispositivos de ‘streaming’ como los Fire TV Stick, tal y como ha explicado en un comunicado en su blog. Con ello, el televisor pasa a ser el único centro de acceso al catálogo de Xbox.

Modelos compatibles y expansión progresiva

Concretamente, la aplicación de Xbox estará integrada inicialmente en los modelos de televisores más recientes de la Fire TV 4-Series y la Fire TV Omni QLED Series, aunque la compañía ha señalado que se expandirá a modelos adicionales.

De esta forma, los usuarios ya pueden acceder directamente a “cientos de títulos” de Xbox Game Pass desde su TV sin consola, aunque necesitarán conectar un mando compatible para jugar, como puede ser el Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense o DualShock 4, entre otras opciones.

Anuncio de Netflix cambiará el mundo de los videojuegos: la condición para poder jugar el próximo Fifa gratis

Requisitos, suscripciones y acceso inmediato

Con todo ello, bastará con descargar la aplicación de Xbox en la tienda de aplicaciones Amazon Appstore para instalarla en el televisor inteligente Fire TV. Tras ello, se deberá iniciar sesión con la cuenta de Microsoft utilizada para Xbox. Como resultado, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y Game Pass Essential “tendrán acceso instantáneo para reproducir y jugar a una biblioteca en constante expansión de juegos jugables en la nube”.

La biblioteca de Xbox se amplía directamente en el televisor mediante el servicio de juegos en la nube.
Los suscriptores de Game Pass pueden jugar en la nube desde el Smart TV sin configuraciones complejas. Foto: Getty Images

Además, Amazon también ha señalado que, con la integración de su asistente renovado Alexa+, los usuarios tienen más fácil acceder a sus juegos favoritos de Xbox, mediante comandos de voz, lo que refuerza la experiencia de uso sin controles físicos adicionales.

Un lanzamiento global que sigue creciendo

Con todo ello, esta expansión se ha comenzado a poner a disposición de los usuarios en 29 países, y continúan ampliando la disponibilidad de Xbox a nivel internacional, habiendo lanzado recientemente en India y Brasil. La estrategia apunta a consolidar el Smart TV como una plataforma clave para el gaming, anticipando un escenario en el que la consola deje de ser imprescindible para millones de jugadores.

*Con información de Europa Press.

