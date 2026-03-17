Videojuegos

Listado oficial del FBI de los 7 videojuegos que están bajo vigilancia: ofrecen indemnización a las víctimas

Varios juegos en línea están bajo revisión por amenazas ocultas.

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Redacción Tecnología
17 de marzo de 2026, 7:59 p. m.
Videojuegos están siendo investigados por el FBI por posible 'malware'
Videojuegos están siendo investigados por el FBI por posible 'malware' Foto: Getty Images

Una investigación federal encendió las alertas en la comunidad gamer. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) confirmó que adelanta un proceso para ubicar a personas que habrían sido afectadas por programas maliciosos (malware) ocultos en varios videojuegos disponibles en Steam, la popular plataforma de PC gestionada por Valve.

De acuerdo con la entidad, el ataque habría estado activo durante un periodo prolongado, entre mayo de 2024 y enero de 2026, afectando principalmente a usuarios que descargaron ciertos títulos sin saber que podían comprometer la seguridad de sus dispositivos.

Los juegos señalados y el alcance de la investigación

Las autoridades identificaron siete videojuegos que estarían vinculados con esta actividad sospechosa. Entre los títulos mencionados aparecen:

  1. BlockBlasters
  2. Chemia
  3. Dashverse (también conocido como DashFPS)
  4. Lampy
  5. Lunara
  6. PirateFi
  7. Tokenova

Según la información oficial, el objetivo ahora es localizar a quienes pudieron resultar afectados tras instalar estos juegos. El FBI indicó que cualquier persona que crea haber sido víctima o que tenga información relevante puede reportar su caso a través de los canales habilitados, incluyendo un formulario oficial y un correo electrónico dispuesto para este fin.

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Las autoridades identificaron títulos específicos mientras avanzan en la búsqueda de afectados. Foto: Getty Images

El organismo también recordó que, por ley, debe identificar a las víctimas en este tipo de delitos.

“El FBI tiene la obligación legal de identificar a las víctimas de los delitos federales que investiga. Las víctimas pueden tener derecho a ciertos servicios, indemnización y otros derechos conforme a la ley federal o estatal”, señaló. Además, se garantiza que los datos suministrados serán manejados con confidencialidad.

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Recomendaciones para evitar caer en fraudes digitales

En medio de este caso, las autoridades reiteraron una serie de medidas clave para reducir el riesgo de ser víctima de engaños en línea, especialmente en entornos relacionados con videojuegos o inversiones digitales.

Los videojuegos requieren de una buena conexión a internet para no tener interrupciones.
Alertan sobre falsas ofertas de inversión que circulan en internet. Foto: Getty Images

Entre las principales sugerencias está evitar compartir información personal o financiera con desconocidos, incluso si el contacto parece confiable. También se aconseja desconfiar de propuestas de inversión recibidas a través de internet, así como de ofertas que prometen recuperar dinero perdido a cambio de pagos adicionales.

Otra advertencia importante es no realizar transferencias de dinero bajo presión ni pagar supuestas “tarifas” para desbloquear fondos retenidos, ya que este tipo de solicitudes suelen ser parte de esquemas fraudulentos.