FBI logra primera condena histórica por robo de secretos comerciales de Google en Estados Unidos para “ayudar a China”

Linwei Ding fue declarado culpable de robar secretos de inteligencia artificial de Google.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de enero de 2026, 4:27 p. m.
El exingeniero transfirió información confidencial a empresas vinculadas al gobierno chino.
El exingeniero transfirió información confidencial a empresas vinculadas al gobierno chino. Foto: Getty Images / FBI / Gemini

Este viernes 30 de enero, el FBI anunció una condena histórica en Estados Unidos: Linwei Ding, exingeniero de Google de 38 años, fue hallado culpable de espionaje económico y apropiación indebida de secretos comerciales relacionados con inteligencia artificial.

Según la investigación, Ding habría sustraído miles de páginas de información sensible para beneficiar a la República Popular China.

El veredicto se emitió tras un juicio de 11 días ante el juez federal Vince Chhabria, en el Distrito Norte de California, marcando la primera condena de este tipo en relación con tecnología de IA en Silicon Valley.

“Esta condena expone un abuso de confianza calculado que involucra algunas de las tecnologías de inteligencia artificial más avanzadas del mundo en un momento crítico para su desarrollo”, declaró el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Traición desde adentro de Silicon Valley

Durante su empleo en Google, entre mayo de 2022 y abril de 2023, Ding accedió a información estratégica sobre la infraestructura de supercomputación de la empresa y la trasladó a su cuenta personal en la nube.

Creó su propia startup de inteligencia artificial y prometió replicar la tecnología de Google.
Mientras laboraba en Google, se vinculó en secreto a dos compañías tecnológicas chinas. Foto: @FBI

Además, mientras trabajaba para la compañía, se vinculó en secreto a dos empresas tecnológicas chinas, incluyendo la creación de su propia startup centrada en inteligencia artificial.

En presentaciones a posibles inversionistas, aseguró que podría replicar y modificar la tecnología de Google para construir una “supercomputadora de IA”.

El jurado determinó que los secretos robados incluían datos sobre la arquitectura de chips y sistemas de procesamiento, software de coordinación de supercomputadoras y tarjetas de red de alta velocidad, elementos cruciales para entrenar, y operar modelos de inteligencia artificial avanzados.

Repercusiones legales y estratégicas

Autoridades estadounidenses destacaron la gravedad del caso.

“Ding abusó de su acceso privilegiado para robar secretos comerciales de inteligencia artificial mientras se dedicaba a proyectos afines al gobierno de la República Popular China. Su duplicidad puso en riesgo el liderazgo tecnológico y la competitividad de Estados Unidos. Felicito al equipo del juicio y a los investigadores, cuyo excepcional trabajo resultó en esta condena”, afirmó John Eisenberg, fiscal general adjunto de Seguridad Nacional.

Por su parte, el FBI subrayó que este fallo refleja el compromiso de proteger las innovaciones y los secretos comerciales frente a amenazas extranjeras.

El exingeniero abusó de su acceso privilegiado para robar secretos de IA.
John Eisenberg señaló que Ding puso en peligro la competitividad de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Acerca de lo que le puede esperar a Linwei Ding, el FBI señaló:

“Ding tiene programada su próxima comparecencia ante una conferencia de estado el 3 de febrero de 2026. Ding enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión por cada cargo de robo de secretos comerciales, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1832, y 15 años de prisión por cada cargo de espionaje económico, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1831″.

