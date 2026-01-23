Tecnología

Ella es Nekima Levy Armstrong, la mujer cuyo rostro fue manipulado por la Casa Blanca con IA tras un arresto del FBI

La Casa Blanca publicó una foto de Nekima Levy Armstrong alterada digitalmente tras su arresto en Minnesota.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de enero de 2026, 3:26 a. m.
Armstrong apareció llorando en la imagen modificada, sin que se aclarara que había sido editada.
Armstrong apareció llorando en la imagen modificada, sin que se aclarara que había sido editada. Foto: X - @Sec_Noem

La difusión de una imagen alterada desde canales oficiales de la Casa Blanca volvió a encender el debate sobre el uso de inteligencia artificial y edición digital en la comunicación política. La fotografía, relacionada con el arresto de Nekima Levy Armstrong en Minnesota, fue publicada sin aclarar que había sido modificada, lo que generó cuestionamientos éticos y políticos.

¿Quién es Nekima Levy Armstrong?

Nekima Levy Armstrong encabezó el capítulo de Minnesota de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), desde donde adquirió visibilidad a nivel nacional en el marco de las protestas por las muertes de Jamar Clark y posteriormente de George Floyd a manos de la policía.

Su activismo se centra en vigilancia policial, políticas migratorias y defensa de libertades civiles.
Desde 2015, Armstrong participa en manifestaciones en Minneapolis–St. Paul defendiendo derechos civiles y libertades públicas. Foto: AP

Radicada en el área de Minneapolis–St. Paul, Armstrong ha sido una figura recurrente en manifestaciones y espacios públicos desde 2015. Su activismo se ha centrado en temas como el control policial, las políticas migratorias y la defensa de las libertades civiles.

Además de su labor como activista, Armstrong desarrolló una carrera en la docencia. Se desempeñó como profesora de derecho en Minnesota, incluida la Universidad de St. Thomas, donde abordó materias relacionadas con derechos civiles, cuestiones raciales y el sistema legal estadounidense.

Tecnología

Descubren un ataque capaz de destruir celulares a distancia mientras lo explotan para sacar millones de dinero

Tecnología

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

Tecnología

Rompió récord la mascota más longeva en la historia, vive en un tanque de laboratorio inadvertida para la ciencia

Tecnología

Snapchat anuncia novedades para proteger a los menores, ¿de qué se tratan?

Tecnología

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Tecnología

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Tecnología

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Noticias Estados Unidos

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

Noticias Estados Unidos

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

Noticias Estados Unidos

Gretchen Whitmer desafía a Michelle Obama: “EE. UU. ya está listo para una presidenta mujer”

Una imagen oficial que no era lo que parecía

El jueves, la Casa Blanca compartió en sus redes sociales una fotografía de una manifestante arrestada en el estado de Minnesota (norte). En la imagen, la persona aparecía con el rostro contraído por el llanto, una expresión que no correspondía a la foto original difundida previamente por autoridades federales. En ningún momento se aclaró que la imagen había sido alterada digitalmente.

La publicación llamó la atención porque provenía de una cuenta oficial del gobierno estadounidense y mostraba a la detenida en un estado emocional distinto al registrado durante el operativo.

Del arresto a la edición digital en cuestión de minutos

Horas antes, en la mañana del mismo jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había publicado en la red social X una imagen distinta. En esa fotografía, Nekima Levy Armstrong aparecía con el rostro sereno e inexpresivo. Armstrong fue arrestada junto a otras dos personas por presuntamente perturbar un servicio religioso durante una protesta contra la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Aproximadamente 30 minutos después, la Casa Blanca difundió la misma imagen, pero con cambios evidentes: Armstrong aparecía sollozando, con la boca abierta, la frente fruncida y lágrimas visibles recorriendo su rostro. La modificación transformó por completo la carga emocional de la escena.

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Un mensaje político sin aclarar la alteración

La imagen publicada por la Casa Blanca incluía un texto superpuesto con la palabra “ARRESTADA” y calificaba a Armstrong como “agitadora de extrema izquierda”. Sin embargo, la publicación no mencionaba que la fotografía hubiera sido editada ni explicaba el origen de la alteración.

Tampoco quedó claro de inmediato si la manipulación se realizó mediante una herramienta de inteligencia artificial o con otro tipo de software de edición fotográfica, lo que aumentó las dudas sobre el proceso utilizado.

En su publicación, la Casa Blanca omitió cualquier referencia a la edición digital de la fotografía.
La Casa Blanca difundió la imagen con un mensaje político, pero sin aclarar que había sido alterada. Foto: X - @WhiteHouse

La respuesta oficial y la admisión implícita

Consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a una publicación en X de su subdirector de Comunicaciones, Kaelan Dorr, en la que se reconocía de manera implícita la alteración de la imagen.

“NUEVAMENTE, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma reflexiva a los perpetradores de crímenes atroces en nuestro país les comparto este mensaje”, escribió Dorr en X, al republicar el post de la Casa Blanca con la foto modificada.

“La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Gracias por su atención en este asunto”, añadió en el mismo mensaje.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

Un post oficial bastó para abrir un nuevo foco de tensión política y digital.

Ella es Nekima Levy Armstrong, la mujer cuyo rostro fue manipulado por la Casa Blanca con IA tras un arresto del FBI

Miles de dispositivos fueron explotados sin que sus dueños notaran actividad extraña.

Descubren un ataque capaz de destruir celulares a distancia mientras lo explotan para sacar millones de dinero

Nuevas entregas y regresos destacados llegan a las principales plataformas en febrero.

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

La curiosidad de una exalumna llevó a uno de los hallazgos más inesperados de la biología marina reciente.

Rompió récord la mascota más longeva en la historia, vive en un tanque de laboratorio inadvertida para la ciencia

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó la conducta de Snapchat como "especialmente atroz"

Snapchat anuncia novedades para proteger a los menores, ¿de qué se tratan?

Problemas técnicos han reducido el atractivo de estas plataformas en el país.

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Grok, la IA de X, es acusada de violencia digital por profesora universitaria.

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Con reminiscencias de "La guerra de las galaxias": la televisión estatal china muestra una simulación por computadora del supuestamente proyectado portaaviones espacial "Luanniao", que superaría en tamaño a todos los portaaviones terrestres.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Noticias Destacadas