Ella es Nekima Levy Armstrong, la mujer cuyo rostro fue manipulado por la Casa Blanca con IA tras un arresto del FBI

La difusión de una imagen alterada desde canales oficiales de la Casa Blanca volvió a encender el debate sobre el uso de inteligencia artificial y edición digital en la comunicación política. La fotografía, relacionada con el arresto de Nekima Levy Armstrong en Minnesota, fue publicada sin aclarar que había sido modificada, lo que generó cuestionamientos éticos y políticos.

¿Quién es Nekima Levy Armstrong?

Nekima Levy Armstrong encabezó el capítulo de Minnesota de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), desde donde adquirió visibilidad a nivel nacional en el marco de las protestas por las muertes de Jamar Clark y posteriormente de George Floyd a manos de la policía.

Desde 2015, Armstrong participa en manifestaciones en Minneapolis–St. Paul defendiendo derechos civiles y libertades públicas. Foto: AP

Radicada en el área de Minneapolis–St. Paul, Armstrong ha sido una figura recurrente en manifestaciones y espacios públicos desde 2015. Su activismo se ha centrado en temas como el control policial, las políticas migratorias y la defensa de las libertades civiles.

Además de su labor como activista, Armstrong desarrolló una carrera en la docencia. Se desempeñó como profesora de derecho en Minnesota, incluida la Universidad de St. Thomas, donde abordó materias relacionadas con derechos civiles, cuestiones raciales y el sistema legal estadounidense.

Una imagen oficial que no era lo que parecía

El jueves, la Casa Blanca compartió en sus redes sociales una fotografía de una manifestante arrestada en el estado de Minnesota (norte). En la imagen, la persona aparecía con el rostro contraído por el llanto, una expresión que no correspondía a la foto original difundida previamente por autoridades federales. En ningún momento se aclaró que la imagen había sido alterada digitalmente.

La publicación llamó la atención porque provenía de una cuenta oficial del gobierno estadounidense y mostraba a la detenida en un estado emocional distinto al registrado durante el operativo.

Del arresto a la edición digital en cuestión de minutos

Horas antes, en la mañana del mismo jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había publicado en la red social X una imagen distinta. En esa fotografía, Nekima Levy Armstrong aparecía con el rostro sereno e inexpresivo. Armstrong fue arrestada junto a otras dos personas por presuntamente perturbar un servicio religioso durante una protesta contra la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Aproximadamente 30 minutos después, la Casa Blanca difundió la misma imagen, pero con cambios evidentes: Armstrong aparecía sollozando, con la boca abierta, la frente fruncida y lágrimas visibles recorriendo su rostro. La modificación transformó por completo la carga emocional de la escena.

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Un mensaje político sin aclarar la alteración

La imagen publicada por la Casa Blanca incluía un texto superpuesto con la palabra “ARRESTADA” y calificaba a Armstrong como “agitadora de extrema izquierda”. Sin embargo, la publicación no mencionaba que la fotografía hubiera sido editada ni explicaba el origen de la alteración.

Tampoco quedó claro de inmediato si la manipulación se realizó mediante una herramienta de inteligencia artificial o con otro tipo de software de edición fotográfica, lo que aumentó las dudas sobre el proceso utilizado.

La Casa Blanca difundió la imagen con un mensaje político, pero sin aclarar que había sido alterada. Foto: X - @WhiteHouse

La respuesta oficial y la admisión implícita

Consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a una publicación en X de su subdirector de Comunicaciones, Kaelan Dorr, en la que se reconocía de manera implícita la alteración de la imagen.

“NUEVAMENTE, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma reflexiva a los perpetradores de crímenes atroces en nuestro país les comparto este mensaje”, escribió Dorr en X, al republicar el post de la Casa Blanca con la foto modificada.

“La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Gracias por su atención en este asunto”, añadió en el mismo mensaje.

*Con información de AFP.