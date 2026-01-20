Tecnología

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Una publicación digital del presidente estadounidense generó una ola de reacciones en plataformas sociales en cuestión de horas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
21 de enero de 2026, 1:57 a. m.
El simbolismo detrás de una publicación presidencial volvió a generar controversia en el escenario internacional.
El simbolismo detrás de una publicación presidencial volvió a generar controversia en el escenario internacional. Foto: NATHAN POSNER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Una serie de publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir las redes sociales este martes 20 de enero, el detonante fueron imágenes satíricas elaboradas con Inteligencia Artificial que presentan a Groenlandia y Venezuela (junto con Canadá) como si formaran parte del territorio estadounidense.

Un montaje que reescribe el mapa del continente

En una de las imágenes más comentadas, Trump aparece en el Despacho Oval acompañado por varios líderes europeos, entre ellos se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el jefe de Gobierno británico Keir Starmer, asimismo se distinguen la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La presencia de mandatarios internacionales fue uno de los elementos que más llamó la atención en la publicación.
El montaje volvió a poner sobre la mesa el discurso de ampliación territorial de Estados Unidos. (generada con IA compartida por Trump) Foto: Truth/@realDonaldTrump

Sin embargo, las personas presentes en la imagen venían acompañadas de una parte mucho más impactante, pues en el fondo de la escena se ve un mapa del continente americano cubierto por las franjas y estrellas de la bandera de Estados Unidos.

En esa representación, no solo el territorio estadounidense aparece “marcado”, sino también Canadá, Groenlandia y parte de Venezuela, como si hubieran pasado a estar bajo control de Washington.

Tecnología

Investigadores se sorprendieron al encontrar ADN humano en un dibujo de Leonardo Da Vinci hecho con “sanguina”

Tecnología

“Me siento humillada”: La persona que menos esperaba Elon Musk lo ha demandado

Tecnología

Nasa dio contundente respuesta ante la mención del proyecto conspirativo del 2026 que mataría a millones de personas

Tecnología

ChatGPT incluirá publicidad relacionada con las conversaciones de los usuarios

Tecnología

Científicos advirtieron que hoy será la oportunidad de ver un acontecimiento único que marcará el 2026

Tecnología

Científicos descubren cómo llegar a Marte en tan solo 30 días: este innovador dispositivo podría marcar un hito histórico

Tecnología

Adobe incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial: así funcionarán

Mundo

México entrega 37 criminales a EE. UU., tras presión de posible ataque terrestre advertido por Trump

Noticias Estados Unidos

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

Noticias Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

La imagen no surgió de la nada, se trata de una recreación generada con IA a partir de una fotografía real tomada en agosto por el equipo de comunicación de la Casa Blanca durante una reunión con dirigentes europeos.

En la foto original, el mapa que se observa corresponde a Ucrania, no a Estados Unidos ni al continente americano.

La fotografía inicial mostraba un contexto completamente distinto.
El fondo original fue modificado respecto a la escena auténtica. Foto: Casa Blanca

Mensajes simbólicos y reacciones en cadena

Horas antes de compartir ese montaje, Trump ya había dado pistas de la línea que seguiría, en su perfil de Truth Social publicó otra imagen, también creada digitalmente, en la que se le ve a Trump clavando la bandera estadounidense en Groenlandia. En la escena aparece escoltado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance.

La representación de la isla generó interpretaciones políticas y satíricas.
Groenlandia apareció como escenario de un mensaje visual cargado de simbolismo. (generada con IA compartida por Trump) Foto: Truth/@realDonaldTrump

Ambas publicaciones fueron interpretadas por muchos usuarios como una nueva provocación del mandatario, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha insistido en mensajes que sugieren una visión expansiva del poder estadounidense.

Aunque no se trata de anuncios oficiales ni de propuestas formales, las imágenes circularon con rapidez y generaron reacciones tanto de apoyo como de crítica, alimentando una vez más la conversación global sobre el uso de la IA en la política y el impacto de los gestos simbólicos en la opinión pública.

Más de Tecnología

Una investigación internacional encontró rastros biológicos humanos en una antigua ilustración artística.

Investigadores se sorprendieron al encontrar ADN humano en un dibujo de Leonardo Da Vinci hecho con “sanguina”

La mezcla de sátira y política marcó una nueva discusión en el entorno digital.

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Una mujer denunció haber sufrido daño emocional tras la difusión de imágenes falsas generadas con IA.

“Me siento humillada”: La persona que menos esperaba Elon Musk lo ha demandado

Publicaciones masivas afirmaron que la Tierra enfrentaría un fenómeno nunca antes visto.

Nasa dio contundente respuesta ante la mención del proyecto conspirativo del 2026 que mataría a millones de personas

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

ChatGPT incluirá publicidad relacionada con las conversaciones de los usuarios

Un visitante del espacio profundo protagoniza una observación especial en los próximos días.

Científicos advirtieron que hoy será la oportunidad de ver un acontecimiento único que marcará el 2026

Un viaje a Marte requiere tiempo, planificación y recursos tecnológicos avanzados.

Científicos descubren cómo llegar a Marte en tan solo 30 días: este innovador dispositivo podría marcar un hito histórico

Adobe

Adobe incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial: así funcionarán

Elon Musk opinó acerca de los pronombres en redes sociales: "Una de las cosas más tontas que he hecho jamás".

Elon Musk no se calló y lanzó irónica pulla sobre famosa práctica en redes sociales; se sacó espinita: “La entretenida idiotez”

Mantener activadas las funciones de protección y actualizaciones automáticas garantiza que el sistema reciba los últimos parches de seguridad.

Su celular nunca descansa: los datos que comparte incluso cuando no lo está utilizando

Noticias Destacadas