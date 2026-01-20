Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Una serie de publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir las redes sociales este martes 20 de enero, el detonante fueron imágenes satíricas elaboradas con Inteligencia Artificial que presentan a Groenlandia y Venezuela (junto con Canadá) como si formaran parte del territorio estadounidense.

Un montaje que reescribe el mapa del continente

En una de las imágenes más comentadas, Trump aparece en el Despacho Oval acompañado por varios líderes europeos, entre ellos se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el jefe de Gobierno británico Keir Starmer, asimismo se distinguen la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El montaje volvió a poner sobre la mesa el discurso de ampliación territorial de Estados Unidos. (generada con IA compartida por Trump) Foto: Truth/@realDonaldTrump

Sin embargo, las personas presentes en la imagen venían acompañadas de una parte mucho más impactante, pues en el fondo de la escena se ve un mapa del continente americano cubierto por las franjas y estrellas de la bandera de Estados Unidos.

En esa representación, no solo el territorio estadounidense aparece “marcado”, sino también Canadá, Groenlandia y parte de Venezuela, como si hubieran pasado a estar bajo control de Washington.

La imagen no surgió de la nada, se trata de una recreación generada con IA a partir de una fotografía real tomada en agosto por el equipo de comunicación de la Casa Blanca durante una reunión con dirigentes europeos.

En la foto original, el mapa que se observa corresponde a Ucrania, no a Estados Unidos ni al continente americano.

El fondo original fue modificado respecto a la escena auténtica. Foto: Casa Blanca

Mensajes simbólicos y reacciones en cadena

Horas antes de compartir ese montaje, Trump ya había dado pistas de la línea que seguiría, en su perfil de Truth Social publicó otra imagen, también creada digitalmente, en la que se le ve a Trump clavando la bandera estadounidense en Groenlandia. En la escena aparece escoltado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance.

Groenlandia apareció como escenario de un mensaje visual cargado de simbolismo. (generada con IA compartida por Trump) Foto: Truth/@realDonaldTrump

Ambas publicaciones fueron interpretadas por muchos usuarios como una nueva provocación del mandatario, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha insistido en mensajes que sugieren una visión expansiva del poder estadounidense.

Aunque no se trata de anuncios oficiales ni de propuestas formales, las imágenes circularon con rapidez y generaron reacciones tanto de apoyo como de crítica, alimentando una vez más la conversación global sobre el uso de la IA en la política y el impacto de los gestos simbólicos en la opinión pública.